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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव

'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि अगले साल ये भाजपाई अपने घमंड का दंड पाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे. उन्होंने कहा कि पीडीए समाज अब जाग चुका है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 07 Oct 2026 06:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने जनता के बीच अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी है. इस बीच बुधवार को बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी ने 'पीडीए मार्च'निकाला. वहीं इस मार्च को लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बस्ती में आयोजित किए गए इस अभूतपूर्व 'पीडीए मार्च'को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के होश उड़ गए होंगे.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 सेकंड के वीडियो में अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज में खुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में ‘पीडीए समाज’ का उत्पीड़न रुकनेवाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है."

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'बीजेपी सरकार का अन्याय बढ़ने वाला है'

उन्होंने आगे लिखा, "वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो ‘पीडीए समाज’ से कोई बदला लेने वाले हैं और ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ व ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक-आधी आबादी-आदिवासी’ के खिलाफ उनका व्यक्तिगत व्यवहार व भाजपा सरकार का अत्याचार, अन्याय और अधिक बढ़नेवाला है."

'PDA समाज गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं'

अखिलेश यादव ने ये भी लिखा, "अब ‘पीडीए समाज’ जाग गया है और वर्चस्ववादियों की इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है. जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘पीडीए समाज’ ने इन अहंकारी प्रभुत्ववादियों को धूल चटाई थी वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी होगा."

'2027 में हमेशा के लिए चली जाएगी बीजेपी'

उन्होंने एक्स पर आगे लिखा, "2027 में ये भाजपाई अपने ‘घमंड का दंड’ पाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे. पीडीए समाज ने ठान लिया है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएंगे. कोई और अब ‘पीडीए समाज’ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

ये भी पढ़ें: मायावती को इस मुद्दे पर मिला चंद्रशेखर का साथ, बोले- 'व्यवस्था को फिर से...'

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Election 2027
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