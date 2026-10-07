'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने जनता के बीच अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी है. इस बीच बुधवार को बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी ने 'पीडीए मार्च'निकाला. वहीं इस मार्च को लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बस्ती में आयोजित किए गए इस अभूतपूर्व 'पीडीए मार्च'को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के होश उड़ गए होंगे.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 सेकंड के वीडियो में अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज में खुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में ‘पीडीए समाज’ का उत्पीड़न रुकनेवाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है."

पीडीए का ऐलान, पीडीए है सावधान!!! बस्ती में आयोजित किये गये, इस अभूतपूर्व ‘पीडीए मार्च’ को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के होश उड़ गये होंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने ‘5 सेकंड के वीडियो’ में अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज़ में ख़ुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में ‘पीडीए समाज’ का उत्पीड़न रुकनेवाला नहीं है बल्कि बढ़नेवाला है। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो ‘पीडीए समाज’ से कोई बदला लेनेवाले हैं और ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ व ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक-आधी आबादी-आदिवासी’ के ख़िलाफ़ उनका व्यक्तिगत व्यवहार व भाजपा सरकार का अत्याचार, अन्याय और अधिक बढ़नेवाला है। अब ‘पीडीए समाज’ जाग गया है और वर्चस्ववादियों की इन गीदड़ भभकियों से डरनेवाला नहीं है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘पीडीए समाज’ ने इन अहंकारी प्रभुत्ववादियों को धूल चटाई थी वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी होगा। 2027 में ये भाजपाई अपने ‘घमंड का दंड’ पाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। पीडीए समाज ने ठान लिया है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएंगे। कोई और अब ‘पीडीए समाज’ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 7, 2026

'बीजेपी सरकार का अन्याय बढ़ने वाला है'

उन्होंने आगे लिखा, "वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो ‘पीडीए समाज’ से कोई बदला लेने वाले हैं और ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ व ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक-आधी आबादी-आदिवासी’ के खिलाफ उनका व्यक्तिगत व्यवहार व भाजपा सरकार का अत्याचार, अन्याय और अधिक बढ़नेवाला है."

'PDA समाज गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं'

अखिलेश यादव ने ये भी लिखा, "अब ‘पीडीए समाज’ जाग गया है और वर्चस्ववादियों की इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है. जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘पीडीए समाज’ ने इन अहंकारी प्रभुत्ववादियों को धूल चटाई थी वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी होगा."

'2027 में हमेशा के लिए चली जाएगी बीजेपी'

उन्होंने एक्स पर आगे लिखा, "2027 में ये भाजपाई अपने ‘घमंड का दंड’ पाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे. पीडीए समाज ने ठान लिया है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएंगे. कोई और अब ‘पीडीए समाज’ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

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