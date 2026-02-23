‘रुखसती साल में सैर-ए-तजुर्बे पर जा रहे...', CM योगी के सिंगापुर दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है. सपा अध्यक्ष ने यूपी में टूटी पानी की टंकी और सिंगापुर के एंबेलम मेरलीयन की तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसा और कहा उनके राज में तो सिर्फ पानी फटी टंकियों से ही निकलता है.

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दो तस्वीरें शेयर की है जिसमें एक तस्वीर में टूटी टंकी से पानी की धारा फूटती हुई दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ़ सिंगापुर का पहचान और प्रतीक मेरलीयन की तस्वीर हैं जो वहां की कल्चर को दिखाने का तरीका है और सिंगापुर की पहचान है.

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा- 'मुख्यमंत्री जी विदाई के समय जब ‘माधुर्य-प्रवास’ पर जा ही रहे हैं तो सिंगापुर में ये देखकर आएं कि जल की धारा कितनी दर्शनीय हो सकती है, उनके राज में तो पानी की धारा सिर्फ़ पानी की फटी टंकियों से निकलती है या फटे पाइप से. जब देखेंगे तो आँखें फटी की फटी रह जाएंगी. ये सारे काम अपनी गिनती की तरह उल्टा करते हैं, ये जब जाने वाले हैं तब आख़िरी ‘रुख़सती साल’ में ‘सैर-ए-तजुर्बे’ पर जा रहे हैं.'

दो दिवसीय सिंगापुर दौरे पर है सीएम योगी

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आज से अपने दो दिवसीय सिंगापुर दौरे पर है. इस दौरान वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाक़ात करेंगे, वहीं 25 बड़ी कंपनियों के साथ भी यूपी में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे. सीएम योगी का ये दौरान यूपी में मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और रोज़गार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

सिंगापुर में सीएम योगी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद वो यहां से जापान के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो जाएगा. सीएम योगी यहां अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं. इनमें यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ती नंदी भी शामिल हैं.