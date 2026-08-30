'विदेश में एकता की बातें और यहां देश को...', मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में दिए बयान को लेकर निशाना साधा है. भागवत ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक दुनिया, एक मानवता सम्मेलन में कहा था कि जो व्यक्ति यह मानता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, वह खुद को हिंदू नहीं कह सकता. इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसा है.

अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “विदेश में एकता की बातें और यहाँ देश को ही बाँटें.” अखिलेश का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भागवत अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां अलग-अलग कार्यक्रमों में हिंदू समाज, मानवता और आपसी एकता को लेकर अपनी बात रख रहे हैं.

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भागवत ने क्या कहा था?

मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में आयोजित सम्मेलन में हिंदू धर्म की अवधारणा और मानवता को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह खुद को हिंदू नहीं कह सकता. उनके मुताबिक हिंदू होने का मतलब ही यह मानना है कि अलग-अलग धर्मों के रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं.

भागवत ने यह भी कहा कि इंसानों के बीच किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए. उनके इस बयान को धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

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तीन देशों के दौरे पर हैं RSS प्रमुख

बता दें कि मोहन भागवत इस हफ्ते की शुरुआत में न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. यह उनके तीन देशों के ग्लोबल आउटरीच दौरे का पहला चरण है. इस दौरे में वह अमेरिका के अलावा कनाडा और यूनाइटेड किंगडम भी जाएंगे. संगठन की शताब्दी वर्ष की गतिविधियों के तहत यह दौरा विदेशी स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर हो रहा है.