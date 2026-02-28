हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'टोक्यो जाने वाले ट्रेन पकड़कर क्योटो भी हो आते...', अखिलेश यादव का CM योगी के जापान दौरे पर तंज

'टोक्यो जाने वाले ट्रेन पकड़कर क्योटो भी हो आते...', अखिलेश यादव का CM योगी के जापान दौरे पर तंज

UP News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्नयाथ पर तंज कसते हुए निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र और सीएम योगी के बीच में जो दूरी है वो विदेश की धरती पर भी उसे दिखा देते हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Feb 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर-जापान दौरे को लेकर निशाना साधा है. सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के विदेश दौरे का जिक्र करते हुए केंद्र के साथ उनके रिश्तों को लेकर तंज कसा और कहा कि अगर वो क्योटो भी होकर आ जाते तो अच्छा रहता है लेकिन विदेश की धरती पर भी मतभेद दिखाना कोई बीजेपी वालों से सीखे. 

सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए पोस्ट किया और लिखा- 'टोक्यो जानेवाले अगर चाहते तो बुलेट ट्रेन पकड़कर क्योटो भी हो आते, और ‘प्रधान इच्छा’ की पूर्ति के लिए थोड़ा अनुभव ले आते लेकिन इस तरह कन्नी काटकर आना अच्छी बात नहीं. देश के अंदर का दुराव विदेश की धरती पर जाकर भी निभाना कोई भाजपाइयों से सीखे. 

उधर जर्मनी जाकर भी कोई विद्वेषवश वहाँ का ‘साइकिल हाईवे’ देखने नहीं गया और न ही भारत में नव धनाढ्य की निशानी बन रही मर्सिडीज़ का म्यूजियम देखने, कोई बता रहा था कि किसी ने उनसे ये कह दिया कि कार देखने की अनुमति तो होगी पर बैठने के लिए ‘सीट’ नहीं मिलेगी.

केशव मौर्य पर भी ली चुटकी

सपा अध्यक्ष ने इस पोस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जर्मनी दौरे को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लेने की कोशिश की और कहा कि जर्मनी जाने के बाद भी उन्होंने विद्वेषवश वहां का साइकिल हाईवे नहीं देखा. दरअसल सीएम योगी जब सिंगापुर-जापान दौरे पर गए थे, तो केशव प्रसा मौर्य भी जर्मनी और ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना हुए थे लेकिन जर्मनी के बाद उन्हें ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्हें जर्मनी से ही वापस लौटना पड़ा.

बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर अपने व्यंग्यात्मक लहजे और अलग अंदाज निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी से चुनाव लड़ा था तो इस क्योटो बनाने का वादा किया था. सपा मुखिया ने इसी वादे को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा है. अखिलेश यादव का दावा है कि केंद्र से दूरी की वजह से ही वाराणसी में मेट्रो नहीं आ पा रही है.   

यूपी में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, पहले चरण में होगा ये काम, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश 

Published at : 28 Feb 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News Keshav Prasad Maurya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'टोक्यो जाने वाले ट्रेन पकड़कर क्योटो भी हो आते...', अखिलेश यादव का CM योगी के जापान दौरे पर तंज
'टोक्यो जाने वाले ट्रेन पकड़कर क्योटो भी हो आते...', अखिलेश यादव का CM योगी के जापान दौरे पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत
कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Santkabirnagar News: संतकबीर नगर में दो जगह हो रही थी अवैध अफीम की खेती, पुलिस ने 78.4 किलो पौधे किए जब्त
संतकबीर नगर में दो जगह हो रही थी अवैध अफीम की खेती, पुलिस ने 78.4 किलो पौधे किए जब्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 18 से अधिक केस और 50 हजार का था इनाम
आगरा: गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 18 से अधिक केस और 50 हजार का था इनाम
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: डिबेट के बीच किस मुद्दे पर भड़के फडणवीस? । Ideas Of India Summit
Delhi पुलिस पर भड़के JNU छात्र, कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा तैनात! | Breaking | Santishree Pandit
Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत
कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget