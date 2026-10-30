रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली में अखिलेश शामिल होंगे या नहीं? सपा चीफ ने खुद बताया

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साह से लबरेज है. इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है. इस बीच अखिलेश ने 1 नवंबर को दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में हो रही रैली में जाने पर भी जानकारी दी. सपा चीफ ने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली जाएंगे.

रामलीला मैदान के सुब्रत पाठक के बयान पर अखिलेश ने कहा कि हमारे यहां हर दिन त्योहार है. आज भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं. आज शुक्रवार है, कल शनिवार, संडे को हनुमान जी का व्रत.

इससे पहले उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चुनाव परिणाम आने के बाद धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वे खुद धड़ाम से गिर गए. भाजपा का पूरा चुनावी गणित गड़बड़ा गया है.

अखिलेश ने कहा कि भाजपा को भले ही पांच सीटों पर हार मिली हो, लेकिन यह हार सिर्फ पांच सीटों तक सीमित नहीं है. बीजेपी 50 जिलों में हारी है. इसके बाद से उनके होश उड़ गए है.

संजयन त्रिपाठी को हराने के लिए पूरी ताकत

अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर सीट से हमारे प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी चाल चल रहे थे, उससे साफ था कि उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीति की चिंता थी. रातभर मतगणना में देरी की गई. इससे आम जनता के मन में यह सवाल उठा कि आखिर चुनाव में इतनी देरी क्यों हुई? जनता को समझ आ गया है कि भाजपा बेईमानी से जीतती है.

बीजेपी से हर वर्ग परेशान है. वो चाहे व्यापारी हो या आमजनमानस. कायस्थ और वैश्य समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया है.

सीएम एक्सप्रेसवे से जाएंगे कि ट्रेन से

अखिलेश यादव ने गोरखपुर से एक सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि अब सीएम को यह सोचना है कि वह एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन से वापस जाएंगे. चुनाव परिणाम ने भाजपा की रणनीति और संगठन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.