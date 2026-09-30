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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'

पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'

पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने इस्तीफे के बाद राजनीति में आने का ऐलान किया है. इस पर अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए हरा और लाल गमक्षा डाल लेना का सुझाव दे दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Sep 2026 06:45 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अब राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं. इसको लेकर अब सूबे की सियासत गरमा गई है. दिव्या मित्तल को लेकर अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है. 

सपा चीफ अखिलेश यादव से दिव्या मित्तल के राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब उन्हें तय करना पड़ेगा. हरा गमछा और लाल गमछा डाल लें. सपा चीफ के इस बयान से एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.

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13 साल की नौकरी से इस्तीफा दे चुकीं हैं दिव्या मित्तल

आईएएस में 13 सालों तक कार्यरत रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुकीं दिव्या मित्तल ने मंगलवार (29 सितंबर) की सुबह घोषणा की कि वह अब राजनीति करेंगी और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगी.  उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगी, बल्कि अकेले चलेंगी और देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब मांगेंगी. 

दिव्या मित्तल ने गत 30 अगस्त को आईएएस से इस्तीफा दे दिया था और  खुद एक्‍स पर 14 सितंबर को बताया कि सरकार ने उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया. मंगलवार सुबह उन्होंने अपने आधिकारिक "एक्स" पर एक पोस्ट में करीब साढ़े नौ मिनट का एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "कुछ दिन पहले आईएएस से त्यागपत्र दिया था और आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए थे.

दिव्या मित्तल ने वीडियो संदेश में दी यह जानकारी

उन्‍होंने वीडियो में यह भूमिका रखते हुए कहा, "पहला सवाल अब आगे क्‍या?  राजनीति". उन्‍होंने कहा, "लोगों ने कहा कि तुम सब कुछ तो बन गईं, आगे क्‍या बनना है. मैंने कहा कि मुझे उन लोगों की आवाज बननी है, जिनकी आवाज किसी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाती और अगर पहुंच भी जाए तो सुनी नहीं जाती. उन लोगों की तरफ से मुझे देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब चाहिए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Divya Mittal
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