AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'मेहमानों के सामने ऐसा...'

AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं. समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते. मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था. भारत मंडपम में एआई समिट के बीच यूथ कांग्रेस ने अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट किया.

भारत मंडपम में प्रदर्शन के मामले में हुई कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. FIR में दिल्ली पुलिस कई गंभीर धाराएं लगा रही है. आरोपियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की थी. पुलिस लार्जर कॉन्सपिरेसी की जांच कर रही है.

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने AI समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर कहा, "प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते। मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था।" pic.twitter.com/cgRhjSa0YC — IANS Hindi (@IANSKhabar) February 20, 2026

प्रदर्शन के वक्त भारत मंडपम में मौजूद थे कई दिग्गज

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान वहां पर देश-विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे. इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. सरकारी अधिकारियों, इंडस्ट्री के नेताओं और विदेशी डेलीगेट्स की भागीदारी वाले इस हाई-प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट में इस तरह के प्रदर्शन से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लिया गया था.

इफ्तार के वक्त लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर क्या बोले एसटी हसन?

समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने सपा विधायक कमाल अख्तर द्वारा विधानसभा में इफ्तार और सेहरी के वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की मांग करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "देखिए, बिल्कुल सही बात है. यह छूट की बात नहीं है यह परंपरा चली आ रही है. आज की थोड़ी है, यह 1500 साल की परंपरा है. पहले जब लाउडस्पीकर नहीं थे, तो मुनादी होती थी, लोग ढोल लेकर निकलते थे.''

उन्होंने आगे कहा, ''सेहरी से पहले गलियों में घूमते थे और कहते थे कि सेहरी का समय हो गया है. इफ्तार के समय भी गोला ओर पटाखा छोड़ते थे कि इफ्तार का समय हो गया. अब लाउडस्पीकर से ऐलान होते हैं."