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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान का जिक्र कर अखिलेश यादव का ऐलान, 'सरकार बनने पर...'

आजम खान का जिक्र कर अखिलेश यादव का ऐलान, 'सरकार बनने पर...'

यूपी के पूर्व सीएम और SP प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान पर दर्ज FIR को लेकर बीजेपी और योगी सरकार को घेरा है. उन्होंने सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Sep 2026 08:54 PM (IST)
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आजम खान पर एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आजम खान साहब पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं. पूर्व सीएम ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर और आने वाले समय में उनके ऊपर जितने झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, सब वापस होंगे.

संजय निषाद के धरने पर क्या बोले अखिलेश यादव?

विनोद साहनी हत्या मामले में मंत्री संजय निषाद के धरने पर भी सपा चीफ ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "धरने से नहीं होगा, सरकार को डराने से काम होगा. मंत्री जी से हमारी इतनी ही अपील है कि धरने पर न बैठें, सरकार को डराएं."

किसी भी पीडीए समाज की कोई सुनवाई नहीं- अखिलेश यादव

विनोद साहनी हत्या मामले पर अखिलेश यादव ने ये भी कहा, "किसी भी पीडीए समाज की कोई सुनवाई नहीं है. आज के समय में कोई बात कहने पर और विचार रखने पर हत्या हो जाए तो लोकतंत्र कहां है? हत्या करने में बीजेपी के लोग शामिल थे. पुलिस तमाशा देख रही थी. उनके परिवार की जो मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए. बेटे की मांग को सरकार को स्वीकार करनी चाहिए."

'सरकार और उससे जुड़े लोग बड़े पैमाने पर अन्याय कर रहे'

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में लगातार सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग बड़े पैमाने पर अन्याय कर रहे हैं. न केवल अन्याय कर रहे हैं बल्कि सुनने में आ रहा है कि जान ले ले रहे हैं. ये कोई पहली घटना नहीं हुई है. प्रतापगढ़, कौशांबी, रायबरेली और फतेहपुर में ऐसी तमाम घटनाएं सुनने को मिलीं जहां पीडीए के लोग बड़े पैमाने पर पीड़ित हुए. उसी कड़ी में ये घटना हो गई. क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है.

मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय बैठक पर क्या बोले सपा प्रमुख?

नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक पर उन्होंने कहा, "विदेश नीति पर हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते हैं. लेकिन रूस से हमारे संबंध अच्छे हो."

दरअसल, अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडेय स्वस्थ हैं. इनका हाल चाल लेने के लिए हम लोग मिलने आए हुए हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 11 Sep 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav AZam Khan
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