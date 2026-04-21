कोलकाता में अनुराग ठाकुर का मछली खाने वाला वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ऐसे कसा तंज

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है. इस बीच प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल है. अनुराग ठाकुर के माथे पर तिलक है और वो मछली खा रहे हैं. इसे लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तस्वीरें सच्चाई उजागर करती हैं और अक्सर नकाब उतार देती हैं. 'कथनी और करनी' के बीच के अंतर ने बीजेपी समर्थकों की पोल खोल दी है.

वोट पाने के लिए हनुमान जी का अपमान कर रहे- सौरभ भारद्वाज

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर किया. सौरभ भारद्वाज ने अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए लिखा, ''मंगलवार को माथे पर तिलक लगाकर मांसाहारी भोजन. वोट पाने के लिए हनुमान जी का अपमान करने को भी तैयार?''

Nepo kid eating non veg with tilak on forehead on Tuesday ?



Just for votes, they r ready to insult Hanuman Ji ? pic.twitter.com/lchaxG66wp — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 21, 2026

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पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने भी अनुराग ठाकुर पर कसा तंज

दिल्ली की द्वारका सीट से पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने भी अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर कर तंज कसा है. उन्होंने लिखा, ''गले में भगवा गमछा और माथे पर तिलक, और आज मंगलवार है. मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और इसी दिन कोलकाता में मछली खा रहे हैं. ठीक यही काम भाजपा के लोग दिल्ली में भी करते हैं. मंगलवार को चिकन-मछली की दुकानें बंद करवा देते हैं."

'ठाकुर चंदन का तिलकर लगाकर मंगलवार को मांस खाते हैं'

पूर्व विधायक ने आगे लिखा, ''मैं खुद शाकाहारी हूं. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या खाता है. यह उनकी मर्जी है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यही लोग दूसरों को खाने से रोकते हैं, पीटते हैं, गाली-गलौज और धमकियां देते हैं, और खुद भगवा गमछा और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर मंगलवार को मांस खाते हैं. यह शर्मनाक है.''

महुआ मोइत्रा ने भी ली चुटकी

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करते हुए चुटकी ली. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''आपको बंगाल में मछली का आनंद लेते हुए देखकर खुशी हुई. चिंता मत कीजिए. यह कोई काल्पिनक दुनिया नहीं है. आप हुगली नदी पर क्रूज का आनंद ले सकते हैं और बिना गिरफ्तार हुए मछली खा सकते हैं.''

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