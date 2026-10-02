'सपा के प्लान-A में कांग्रेस, प्लान-B में ओवैसी', BJP MLC का निशाना
बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पेशकश को लेकर तीखा हमला बोला है.
एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पेशकश को लेकर यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने इस मुद्दे पर सपा और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि चुनावी गठबंधन के लिए सपा के 'प्लान A' में कांग्रेस है तो 'प्लान B' में ओवैसी हैं. यदुवंश ने कहा कि ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी मौन सहमति का इशारा करती है.
विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने कहा कि जब कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात होती है तो सपा नेता तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन ओवैसी की ओर से गठबंधन का प्रस्ताव आने पर अखिलेश यादव चुप हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सामने आकर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि उनकी राजनीतिक रणनीति क्या है?
‘कांग्रेस को कब धोखा देंगे, यह भी बताएं’
बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने समाजवादी पार्टी-कांग्रेस संबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह कांग्रेस को कब धोखा देंगे? उन्होंने पिछली बार के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी दोनों दल पूरी तरह साथ नहीं आ पाए थे.
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‘दो लड़कों की कहानी में अब तीसरे लड़के की एंट्री’
विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने कहा कि पहले 'दो लड़कों की कहानी' थी, लेकिन अब ओवैसी की एंट्री से इसमें 'तीसरे लड़के' की कहानी जुड़ रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि आगे की रणनीति क्या होगी.
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