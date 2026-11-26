अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है. आज (गुरुवार, 26 नवंबर) को सपा के मेनिफेस्टो का ऐलान होने की संभावना है. इस बीच घोषणा प्तर बनाने वाली कोर कमेटी के संग अखिलेश यादव बैठक करेंगे. कोर कमेटी के कुल चार लोग अखिलेश यादव के घर पहुंच रहे हैं. यह बैठक 10:30 से 11:00 बजे के बीच होगी.

लोगों के अंदर यह जानने की उत्सुक्ता है कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो कैसे बना? दरअसल, सपा मैनिफेस्टो बनाने के लिए विशेष टीम बनाई गई. इस टीम में महत्वपूर्ण पदों से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं. वहीं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद से रिटायर्ड लोगों को भी जगह दी गई है. चुनावी मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसी भी सपा का मेनिफेस्टो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाने वाली रही हैं. समाजवादी पार्टी के अलग-अलग फ्रंट को भी फीडबैक लेने के लिए इसका हिस्सा बनाया गया है.

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महिला-किसान, युवाओं के मुद्दे के लिए अलग-अलग टीमें

सपा मेनिफेस्टो के लिए इस टीम ने महिला, किसान, युवाओं के अलग-अलग मुद्दों को फोकस करने के लिए अलग-अलग टीम बनाई और उस पर काम किया. इन टीमों ने जगह-जगह जाकर ग्राउंड पर फीडबैक लिया और मुद्दों को जाना. जूम कॉल पर भी टीम ने महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स से फीडबैक लिया. इंडस्ट्री के लोगों से भी टीम ने इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे पर फीडबैक लिया.

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