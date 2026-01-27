'SIR के बहाने NRC से ज्यादा वोट...', बंगाल में BJP पर जमकर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की है. साथ बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. इस दौरान सपा चीफ ने मीडिया से बातचीत की है. अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में भाजपा से कोई मुकाबला कर रहा है वह ममता बनर्जी कर रही है.

यही मुकाबला भाजपा से किया जा सकता है. अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बंगाल के लिए एसआईआर लेकर आए हैं. पहली बार देखने को मिल रहा है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी करके ज्यादा से ज्यादा वोट काट रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट के लिए जोड़ना.

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग दीदी को परेशान कर रहै है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की लड़ाई हारने की लड़ाई है. यहां की जनता और ममता दीदी बीजेपी को इज्जत से हराएंगी.

सपा चीफ ने आगे कहा कि ये हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. यहां तो हो ही रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर ऐसा कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि दीदी ने ईडी को हरा दिया. वो पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है. हमारा पूरा सहयोग दीदी के साथ है.

'एसआईआर के बहाने दीदी को परेशान कर रहे हैं'

यह SIR के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं. लेकिन यहां की जनता का जो प्यार और लगाव है, वो पुनः यहां से मुख्यमंत्री बनने जा रहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रहीं हैं.

उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी का संगठन है, जहां बीजेपी को लगता है इनको आगे करके लड़ा जा सकता है वो इनको आगे कर देते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि SIR ही NRC था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी. मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया.