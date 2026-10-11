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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCEC पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- 'कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग...'

CEC पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- 'कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग...'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिन छात्रों और युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, सरकार उन्हें रिहा करे. उन्होंने ये भी कहा कि जिसे जाने का डर होता है, वहीं अन्याय का सहारा लेते हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने की मांग की है. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का भी आरोप लगाया.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''जिन छात्रों और युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, सरकार उन्हें रिहा करे. जिस सरकार को जाने का डर होता है, वही अन्याय का सहारा लेती है. वो सरकार कमजोर होती है. कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग बेईमान है. कौन नहीं जानता है कि चुनाव आयोग झूठ बोलता है. कौन नहीं जानता है कि इलेक्शन कमीशन BJP के लिए काम कर रहा है.''

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फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने वोट कटवाए- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, ''बीजेपी ने इतने बड़े-बड़े कार्यालय बना रखे हैं, वहीं पर एक कमरा ले लीजिए या फ्लोर ले लीजिए और वहीं पर आप रहने लगो, कार्यालय वहीं से चलाएं.'' उन्होंने एक बार फिर नंदलाल निषाद और दशरथ का जिक्र किया. अखिलेश यादव ने कहा, ''आपको फिर याद दिलाता हूं कि नंद लाल निषाद जो दस्तखत करना नहीं जानते हैं, उनके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने फॉर्म भरकर वोट कटवाए थे.'' 

अखिलेश यादव ने दशरथ का जिक्र करते हुए कहा कि नियम कहता है कि आप पांच से ज्यादा फॉर्म-7 नहीं भर सकते हैं लेकिन 100 से ज्यादा फॉर्म भराए गए. चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 

पहली बार वोट डालने से रोका जा रहा- अखिलेश यादव

उन्होंने आगे कहा, ''उपचुनाव आपने देखा था, पुलिस को वर्दी उतरवाकर प्राइवेट डेस्क बनाकर वोट डलवाया था, वो तस्वीर आप कैसे भूल जाएंगे? जिस तस्वीर में एक अधिकारी रिवॉल्वर और महिलाओं को वोट डालने से रोक रहा है, चुनाव आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग वोट डालने आएं, पहली बार हम देख रहे हैं कि वोट डालने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं."

'पहले अपना टिकट पक्का कराएं', अखिलेश यादव का CM योगी पर पलटवार

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 11 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BJP Akhilesh Yadav
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