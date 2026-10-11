CEC पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- 'कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग...'

दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने की मांग की है. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का भी आरोप लगाया.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''जिन छात्रों और युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, सरकार उन्हें रिहा करे. जिस सरकार को जाने का डर होता है, वही अन्याय का सहारा लेती है. वो सरकार कमजोर होती है. कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग बेईमान है. कौन नहीं जानता है कि चुनाव आयोग झूठ बोलता है. कौन नहीं जानता है कि इलेक्शन कमीशन BJP के लिए काम कर रहा है.''

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "The government should release those students and youth who have been arrested. The government that fears its end resorts to injustice. Who doesn't know that the Election Commission is working for the BJP... The job of the Election Commission is to ensure that as many votes as possible are cast. For the first time, we're seeing efforts being made to prevent us from getting votes registered and from casting votes." — ANI (@ANI) October 11, 2026

फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने वोट कटवाए- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, ''बीजेपी ने इतने बड़े-बड़े कार्यालय बना रखे हैं, वहीं पर एक कमरा ले लीजिए या फ्लोर ले लीजिए और वहीं पर आप रहने लगो, कार्यालय वहीं से चलाएं.'' उन्होंने एक बार फिर नंदलाल निषाद और दशरथ का जिक्र किया. अखिलेश यादव ने कहा, ''आपको फिर याद दिलाता हूं कि नंद लाल निषाद जो दस्तखत करना नहीं जानते हैं, उनके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने फॉर्म भरकर वोट कटवाए थे.''

अखिलेश यादव ने दशरथ का जिक्र करते हुए कहा कि नियम कहता है कि आप पांच से ज्यादा फॉर्म-7 नहीं भर सकते हैं लेकिन 100 से ज्यादा फॉर्म भराए गए. चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

पहली बार वोट डालने से रोका जा रहा- अखिलेश यादव

उन्होंने आगे कहा, ''उपचुनाव आपने देखा था, पुलिस को वर्दी उतरवाकर प्राइवेट डेस्क बनाकर वोट डलवाया था, वो तस्वीर आप कैसे भूल जाएंगे? जिस तस्वीर में एक अधिकारी रिवॉल्वर और महिलाओं को वोट डालने से रोक रहा है, चुनाव आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग वोट डालने आएं, पहली बार हम देख रहे हैं कि वोट डालने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं."

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