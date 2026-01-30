समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी और दिल्ली नोएडा में मेट्रो का जाल बिछाने के लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये सरकार राष्ट्रपति से कहलवाती है कि दुनिया में सबसे तेज मेट्रो रेल का विस्तार हमारे देश में हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनवा पा रहे.

अखिलेश यादव ने कहा, "सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे तेजी से मेट्रो का विस्तार हमारे देश में किया जा रहा है लेकिन नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो सपा सरकार ने बिछाई, इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई हैं?"

'पीएम मोदी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बन पा रही'

सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं. वो सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे, वो पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं. जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो का विस्तार हमारे देश में हुआ है, तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्य मंत्री मेट्रो नहीं बनाने दे रहे.

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो बनाने के लिए सपा सरकार ने डीपीआर और बजट दिया था. लेकिन, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहां मेट्रो नहीं बनने दे रहे हैं और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे."

वीबी जी राम जी पर कही ये बात

सपा अध्यक्ष ने वीबी-जीरामजी एक्ट को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में लगभग 800 ग्राम सभाएं शहरी हो गईं. यूपी पहले से ही बजट के लिए दिल्ली की तरफ देख रहा है. अब आप बजट कम करके देख रहे हैं तो यूपी का काम कैसे होगा? गरीब को कैसे रोजगार मिलेगा. दूसरा ये कि जब ये कह रहे हैं कि दुनिया में हम धान में, फसलों में दूध में हम न जाने कहां पहुंच गए हैं. जो इन्होंने सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी क्या वो हो गई हैं.