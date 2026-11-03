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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब...'

सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब...'

वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा कि बनारस और आजमगढ़ की लौंगलता खाकर हम मुंह मीठा करेंगे क्योंकि हम दोनों जगह की सीट जीतने जा रहे हैं.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 03 Nov 2026 08:11 PM (IST)
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वाराणसी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पहले की तरह ही इस बार भी लोकसभा से सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा. हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते हैं. इसलिए वहीं काम करेंगे तो हमारे लिए शुभ होगा. बता दें कि जब साल 2012 में अखिलेश यादव ने सीएम पद की शपथ ली थी तब वो कन्नौज सीट से सांसद थे. बाद में वो एमएलसी बने थे. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर काशी में मेट्रो बनाएंगे. किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ने देते क्योंकि यह गरीब और किसानों के विरोधी हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि हमने लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे बनाते समय उचित मुआवजा दिया था लेकिन इन्होंने उचित मुआवजा नहीं दिया. हम कभी भी विकास के खिलाफ नहीं हैं. समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो हम और बेहतर अन्य जिलों में दूध और खाना देने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि सुना है कि बनारस को बाहर के ठेकेदारों को गिरवी रख दी गई है. बनारस के नाव चलाने वाले भी दुखी हैं. जनता इनसे दुखी है. समाजवादियों की सरकार बनेगी.

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'भाजपा हटे, संकट मिटे'

सपा चीफ ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बनारस और आजमगढ़ की लौंगलता खाकर हम मुंह मीठा करेंगे क्योंकि हम दोनों जगह की सीट जीतने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'भाजपा हटे, संकट मिटे.' वाराणसी के चर्चित दाल मंडी प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि 180 से ज्यादा मकानों और 500 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया. अगर मेट्रो बन गई होती तो दाल मंडी के साथ अन्याय नहीं करना होता. 

'हेराफेरी से जीतती है बीजेपी'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जब मुद्दों से नहीं जीतती है तो हेराफेरी से जीतती है. एक-एक मतदाता जागरूक हुआ और उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 भरवाना चाहती थी. लेकिन PDA प्रहरी जागरूक रहे.

धीरेंद्र शास्त्री पर साधा निशाना 

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके सभी कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर ले लेना चाहिए और सीधा उनके आश्रम में चला देना चाहिए. 

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Published at : 03 Nov 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav VARANASI NEWS
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