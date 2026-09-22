राम मंदिर में 70 बार नहीं 105 बार चोरी हुई! अखिलेश यादव का दावा

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ रही सियासी गर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है. सपा मुखिया ने एक अखबार में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ये मंदिर में सिर्फ 70 बार नहीं बल्कि कई बार हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी देखरेख में धन की चोरी की गई.

राम मंदिर चोरी का मुद्दा फिर गरमाया

अखिलेश यादव ने राम मंदिर चोरी को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- 'अयोध्या के ‘राम मंदिर’ में चढ़ावा चोरी की पहली सतही जांच में ही आंकड़ा 70 से 50% आगे बढ़कर 105 हो गया है. ये बेहद निंदनीय है कि सरकारी देखरेख में ‘धर्म धन की चोरी’ का इतना अधर्मी कुकृत्य किया गया है.

भाजपाई और उनके संगी-साथियों की संलिप्तता पूरे अयोध्या में चर्चा का विषय है, ये घोर अधर्म अब जगजाहिर हो चुका है. जनता का भाजपा पर अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रह गया है. अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, देश व दुनिया में भाजपा की थू-थू हो रही है.

'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

संपूर्ण विश्व के सनातनियों को इस बात से गहरा आघात पहुँचा है कि उन्होंने जो दान-पुण्य का पैसा धर्म के विकास के लिए दिया था उस धन को भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों ने चुराकर अपना-अपना ख़जाना भर लिया है. ये अपराध भी है और पाप भी, इसीलिए सबने ये संकल्प लिया है कि अब भाजपा को सदैव के लिए हराना और हटाना है.

भाजपा के खिलाफ अगला चुनाव धर्म को बचाने की किसी जंग से कम नहीं होगा, इसीलिए धर्म-प्रधान लोग कह रहे हैं, अब भाजपा के विरुध्द होगा धर्म युद्ध!.

बता दें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले जून महीने में राम मंदिर में चोरी का मामला उठाया था, जिसे बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया था. जिसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर बनी हुई है. लोकसभा के मानसून सत्र में भी इसकी गूँज सुनाई दी और विपक्षी दलों ने लगातार संसद परिसर में हंगामा किया था.

UP की 10 राज्यसभा सीटों में सपा-BJP के खाते में आएंगी कितनी सीटें? फिर इस बार टूटेंगे MLA!