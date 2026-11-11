अयोध्या दौरे से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'PDA...पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे. अपने अयोध्या दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान सबके हैं और हर धर्म में पूजा-पाठ और आराधना के अलग-अलग तरीके होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह केदारेश्वर के साथ मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे. अखिलेश यादव ने अपने बयान में PDA का जिक्र करते हुए कहा कि पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद लेने में आखिर बुराई क्या है?

12 दिसंबर को अयोध्या राम मंदिर जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, "अरे, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, भगवान सबके हैं. अलग-अलग धर्मों में भगवान की पूजा और आराधना के अलग-अलग तरीके और व्यवस्थाएं हैं. यह भगवान तक पहुंचने और उन्हें याद करने का एक रास्ता है. फिर हम क्यों नहीं जाएंगे?"

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उन्होंने आगे कहा, "केदारेश्वर भी जाएंगे और मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे. हम पहले भी जाते रहे हैं और केदारेश्वर जाने के बाद आगे भी दर्शन करने जाएंगे."

अखिलेश यादव ने PDA को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "PDA पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद. तो इसमें बुरा क्या है? आखिर PDA से इतना घबराए हुए क्यों हैं, बताइए?"

पवन पांडेय ने किया था अखिलेश के अयोध्या दौरे का ऐलान

दरअसल, अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडेय ने 7 नवंबर को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे.

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पवन पांडेय के मुताबिक, इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी मौजूद रहेंगे. परिवार के साथ अयोध्या पहुंचने के बाद अखिलेश यादव सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे.

अयोध्या दौरे के दौरान अखिलेश यादव साधु-संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे. इसके साथ ही संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी कार्यक्रम बताया गया है.