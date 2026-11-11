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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या दौरे से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'PDA...पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद'

अयोध्या दौरे से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'PDA...पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद'

अखिलेश यादव 12 दिसंबर को पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ अयोध्या जाएंगे. वह हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे. अखिलेश बोले- भगवान सबके हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे?

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 04:55 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे. अपने अयोध्या दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान सबके हैं और हर धर्म में पूजा-पाठ और आराधना के अलग-अलग तरीके होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह केदारेश्वर के साथ मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे. अखिलेश यादव ने अपने बयान में PDA का जिक्र करते हुए कहा कि पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद लेने में आखिर बुराई क्या है?

12 दिसंबर को अयोध्या राम मंदिर जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, "अरे, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, भगवान सबके हैं. अलग-अलग धर्मों में भगवान की पूजा और आराधना के अलग-अलग तरीके और व्यवस्थाएं हैं. यह भगवान तक पहुंचने और उन्हें याद करने का एक रास्ता है. फिर हम क्यों नहीं जाएंगे?"

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उन्होंने आगे कहा, "केदारेश्वर भी जाएंगे और मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे. हम पहले भी जाते रहे हैं और केदारेश्वर जाने के बाद आगे भी दर्शन करने जाएंगे."

अखिलेश यादव ने PDA को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "PDA पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद. तो इसमें बुरा क्या है? आखिर PDA से इतना घबराए हुए क्यों हैं, बताइए?"

पवन पांडेय ने किया था अखिलेश के अयोध्या दौरे का ऐलान

दरअसल, अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडेय ने 7 नवंबर को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे.

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पवन पांडेय के मुताबिक, इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी मौजूद रहेंगे. परिवार के साथ अयोध्या पहुंचने के बाद अखिलेश यादव सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे.

अयोध्या दौरे के दौरान अखिलेश यादव साधु-संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे. इसके साथ ही संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी कार्यक्रम बताया गया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:55 PM (IST)
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Akhilesh Yadav UP NEWS
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