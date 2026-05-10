'समय बिताने के लिए...', योगी कैबिनेट विस्तार पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

यूपी में रविवार (10 मई) को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है. इसमें छह नए मंत्रियों को जगह मिली है. साथ ही दो मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है. वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम!

सपा चीफ ने कहा कि वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं. उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी. बीजेपी राज में वैसे भी CM का मतलब बस (Courier-Messenger) यही रह गया है.

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अखिलेश यादव ने साधा निशाना

अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि वैसे जनता पूछ रही है कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर? जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा. हो सकता है ‘कर्मफल-कंसफल’ का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी हो जाए.

उन्होंने आगे कहा कि हम तो यही मानते हैं कि मूल रूप से व्यक्ति नहीं उसका ‘लालच-लोभ’ ही बुरा होता है, जो धीरे-धीरे उसका दुराचरण बन जाता है. बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है. इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति ‘स्वार्थ’ को छोड़कर ‘परमार्थ’ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, वो मानवता के लिए सार्थक साबित हो सकता है.

अखिलेश यादव ने कहा कि अपने अंदर की सौ बुराइयों के ऊपर चंद अच्छाइयां जीत हासिल कर सकती हैं, यही महाकाव्यों का गहरा आंतरिक संदेश है. अपनी गलतियों और दुर्भावनाओं के लिए प्रायश्चित करने का कोई स्थान नियत नहीं होता है, इसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए जो सैकड़ों लोगों के बीच ‘अंधेरे बंद परिसर’ में भी हो सकता है.

मंत्रिमंडल विस्तार में इन नेताओं को मिली जगह

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने का बड़ा संदेश दिया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में आयोजित समारोह में छह नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि दो राज्यमंत्रियों को प्रमोट किया गया.

सबसे पहले पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) छोड़कर बीजेपी के साथ आए मनोज पांडेय को मंत्री बनाया गया. इनके अलावा, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

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