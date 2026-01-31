यूपी में झूठे एनकाउंटर के दावे पर अखिलेश यादव बोले- 'कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना...'

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पुलिस मुठभेड़ों में अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने पर सख्त टिप्पणी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और इसे कानून व संविधान के खिलाफ बताया. उनकी यह प्रतिक्रिया हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी और दिशा-निर्देशों के बाद सामने आई है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं और कोर्ट के अलावा किसी और द्वारा सजा देना खुद में एक गुनाह है.” उन्होंने इस टिप्पणी के साथ एक खबर भी पोस्ट की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी और पुलिस मुठभेड़ों पर उठे सवालों का जिक्र था. अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया कि कानून व्यवस्था के नाम पर मनमानी कार्रवाई लोकतंत्र को कमजोर करती है.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं. अमर उजाला के अनुसार, इसे कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों की अनदेखी पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

यह टिप्पणी जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राजू उर्फ राजकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दी. कोर्ट ने राजू को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि कथित मुठभेड़ में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्णा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया गया. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दिशा-निर्देशों के पालन के लिए सर्कुलर जारी किए गए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटे अपराधों में भी मुठभेड़ दिखाकर पैरों में गोली मारने की घटनाएं संदेह पैदा करती हैं और कानून ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता.