INDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार (7 अक्टूबर) को इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच पर बुलाया था. सपा के सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें इसका न्यौता नहीं मिला. वहीं कांग्रेस ने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को बुलाया गया था. अब इसको लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है.

लखनऊ में मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए सपा चीफ ने कहा, "लंच डिप्लोमेसी...कोई एक लंच थोड़ी होगा. आने वाले समय में आपको सुनने को मिले कि डिनर डिप्लोमेसी होगी. चाय पर बुलाया जा सकता है. हम सब लोग बैठकर हो सकता है कि समोसा खा रहे हों. फिर कोई समोसे वाला नारा लग जाए. उसमें कोई खराब बात थोड़ी है. डिप्लोमेसी चलती रहेगी इसी तरह."

सागर रत्ना रेस्टोरेंट में था लंच

बता दें कि दिल्ली के जनपथ पर सागर रत्ना नाम के रेस्टोरेंट में विपक्षी सांसद लंच के लिए इकट्ठा हुए. इस लंच में ममता बनर्जी की टीएमसी, आरजेडी, CPM, JMM और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल शामिल हुए. सपा का कोई नेता इस लंच में नहीं पहुंचा.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | On the lunch meeting of INDIA bloc MPs, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, “...It won’t just be about a single lunch. In the future, you might hear about a meeting over tea. We could all sit down and eat samosas too—if a ‘samosa’ slogan were to be raised, there’s nothing wrong with that. Diplomacy will continue...” — ANI (@ANI) October 7, 2026

इंडिया गठबंधन एकजुट है- जयराम रमेश

समाजवादी पार्टी के लंच से दूर रहने से इंडिया गठबंधन को लेकर कयास लगने लगे कि क्या सब कुछ ठीक है? इन सवालों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लंच का फैसला कल देर रात लिया गया और इसकी जानकारी सभी को दी गई. उन्होंने दावा किया कि INDIA गठबंधन एकजुट है. अब अखिलेश यादव ने भी डिनर डिप्लोमेसी की बात कहकर कयासों पर विराम लगा दिया.

'मुख्यमंत्री को दिन में नजर आ रहे तारे'

मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. पीडीए की बात सुनकर मुख्यमंत्री को दिन में तारे नजर आ रहे हैं. 80-20 की बात वो ठीक कह रहे हैं. आज भी सुना है कि वो पीडीए के लोगों को धमकी दे रहे थे. धमकी कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता."

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