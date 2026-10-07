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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडINDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'

INDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच पर बुलाया था. इस लंच में समाजवादी पार्टी का कोई सांसद शामिल नहीं हुआ.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 07 Oct 2026 08:19 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार (7 अक्टूबर) को इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच पर बुलाया था. सपा के सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें इसका न्यौता नहीं मिला. वहीं कांग्रेस ने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को बुलाया गया था. अब इसको लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है.

लखनऊ में मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए सपा चीफ ने कहा, "लंच डिप्लोमेसी...कोई एक लंच थोड़ी होगा. आने वाले समय में आपको सुनने को मिले कि डिनर डिप्लोमेसी होगी. चाय पर बुलाया जा सकता है. हम सब लोग बैठकर हो सकता है कि समोसा खा रहे हों. फिर कोई समोसे वाला नारा लग जाए. उसमें कोई खराब बात थोड़ी है. डिप्लोमेसी चलती रहेगी इसी तरह."

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सागर रत्ना रेस्टोरेंट में था लंच

बता दें कि दिल्ली के जनपथ पर सागर रत्ना नाम के रेस्टोरेंट में विपक्षी सांसद लंच के लिए इकट्ठा हुए. इस लंच में ममता बनर्जी की टीएमसी, आरजेडी, CPM, JMM और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल शामिल हुए. सपा का कोई नेता इस लंच में नहीं पहुंचा. 

इंडिया गठबंधन एकजुट है- जयराम रमेश

समाजवादी पार्टी के लंच से दूर रहने से इंडिया गठबंधन को लेकर कयास लगने लगे कि क्या सब कुछ ठीक है? इन सवालों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लंच का फैसला कल देर रात लिया गया और इसकी जानकारी सभी को दी गई. उन्होंने दावा किया कि INDIA गठबंधन एकजुट है. अब अखिलेश यादव ने भी डिनर डिप्लोमेसी की बात कहकर कयासों पर विराम लगा दिया.

'मुख्यमंत्री को दिन में नजर आ रहे तारे'

मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. पीडीए की बात सुनकर मुख्यमंत्री को दिन में तारे नजर आ रहे हैं. 80-20 की बात वो ठीक कह रहे हैं. आज भी सुना है कि वो पीडीए के लोगों को धमकी दे रहे थे. धमकी कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 07 Oct 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav
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