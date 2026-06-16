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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इंडिया गठबंधन में होगी एंट्री? अखिलेश यादव बोले, 'ऐसे लोग...'

यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इंडिया गठबंधन में होगी एंट्री? अखिलेश यादव बोले, 'ऐसे लोग...'

Akhilesh Yadav on AIMIM: सपा चीफ अखिलेश यादव ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी.

Reported By : सनातन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 05:43 PM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बिहार में पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी है. ओवैसी ने यूपी में सपा से गठबंधन की इच्छा भी जताई थी. सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है. अब ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है.

ऐसे लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वही बना रहेगा. ऐसे कई लोग आएंग और रुकावटें आएंगीं.  कुल मिलाकर अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि बिहार की ही तरफ यूपी में भी इंडिया गठबंधन में AIMIM की एंट्री नहीं होगी.

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अभी अभी तो हराया है बीजेपी को- अखिलेश यादव

लखनऊ में मीडिया से बातचीत में मंगलवार (16 जून) को सपा चीफ ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, "जो इंडिया गठबंधन रहा है, वही इंडिया गठबंधन रहेगा. अभी अभी तो हराया है बीजेपी को. आप लोग ये सोचना कि ये कैसे लोग निकल पड़े हैं. ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगीं, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे. अभी-अभी बीजेपी हारी है. जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी कारोबार करने वाला, जिसके पास जमीन, धन-दौलत है, वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता." 

अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उससे ज्यादा जनता तैयार है. उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी-रोजगार नहीं है, भारतीय लोगों की जान ले ली गई, डीजल-पेट्रोल में मिलावट करना पड़ रहा है.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 16 Jun 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Akhilesh Yadav AIMIM
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