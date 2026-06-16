यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इंडिया गठबंधन में होगी एंट्री? अखिलेश यादव बोले, 'ऐसे लोग...'

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बिहार में पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी है. ओवैसी ने यूपी में सपा से गठबंधन की इच्छा भी जताई थी. सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है. अब ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है.

ऐसे लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वही बना रहेगा. ऐसे कई लोग आएंग और रुकावटें आएंगीं. कुल मिलाकर अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि बिहार की ही तरफ यूपी में भी इंडिया गठबंधन में AIMIM की एंट्री नहीं होगी.

#WATCH Lucknow, Uttar Pradesh: On AIMIM chief Asaduddin Owaisi's statement, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "The INDIA alliance that was there, the same INDIA alliance will remain, and it has just defeated the BJP. Many such people will come, and many obstacles will… pic.twitter.com/PlWObLUN96 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 16, 2026

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अभी अभी तो हराया है बीजेपी को- अखिलेश यादव

लखनऊ में मीडिया से बातचीत में मंगलवार (16 जून) को सपा चीफ ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, "जो इंडिया गठबंधन रहा है, वही इंडिया गठबंधन रहेगा. अभी अभी तो हराया है बीजेपी को. आप लोग ये सोचना कि ये कैसे लोग निकल पड़े हैं. ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगीं, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे. अभी-अभी बीजेपी हारी है. जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी कारोबार करने वाला, जिसके पास जमीन, धन-दौलत है, वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता."

अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उससे ज्यादा जनता तैयार है. उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी-रोजगार नहीं है, भारतीय लोगों की जान ले ली गई, डीजल-पेट्रोल में मिलावट करना पड़ रहा है.

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