I Love मोहम्मद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा- 'अपराधी, पुलिस और बीजेपी एक हैं'

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज गुरुवार (25 सितंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बात करते हुए आई लव मोहम्मद विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि ये बहुत सेंसटिव मामला है. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा हमें इसकी जड़ देखनी चाहिए, आजकल पुलिस अपहरण कर रही है. अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हैं, ये तिगड़ी एक है. अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिल कर लोगों को परेशान कर रही, सब आई लव यू कहें तो मामला शांत हो जाएगा.

वहीं योगी सरकार के जाति वाले फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है. जो आरक्षण है, वो जाति के आधार पर है. मंडल कमीशन की प्रस्तावना में यही चर्चा हुई, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं. ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं. हमने सवाल पूछा कि पीडीए कहां है, ये पीडीए के सवाल से घबराए हैं. जो हरिजन एक्ट है, वो उसी आधार पर बना है. जिसने गंगाजल से धुलवाया उस पर क्या एक्शन होगा, जिस मंदिर में मैं गया, उसे बीजेपी के लोग ने धुलवाया था. जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो पर कहा कि अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया, उसके लिए क्या फैसला लिया कोई बात सामने नहीं आई. सपा चीफ ने कहा कि सरकार को मदद करनी चाहिए, नोएडा में गांव का विकास कैसे हो, उसका अधिकार वापस करते हुए, उनको विकास से कैसे जोड़ा जा सकता है, सब प्रयास किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने कहा नोएडा से बात इसलिए शुरू की है कि क्योंकि वो दिल्ली का किनारा है, वहां दुनिया के तमाम लोग रहते हैं. लेकिन किसान जो हैं वहां, उनके साथ धोखा हो रहा है. विकास के नाम पर जमीन सिकुड़ रही है, किसान खुशहाली से दूर, साजिश कर के दबाव बना कर लोगों की जमीन छीनी जा रही, हम सर्कल रेट बढ़ा कर मदद करेंगे.