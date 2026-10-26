वाराणसी में अखिलेश की विशाल जनसभा, पूर्वांचल के इन वोटर्स पर सपा की नजर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी में 31 अक्टूबर को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इसको लेकर समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं. वाराणसी जनपद के अकेलवां में संभावित तौर पर 31 अक्टूबर को दोपहर 12:00 से यह रैली आयोजित है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव काशी से अपने चुनावी रैली की शुरुआत कर रहे हैं और विशेष तौर पर पटेल ब्राह्मण भूमिहार वोट समीकरण को साधने पर पुरा फोकस होगा.

अखिलेश यादव की वाराणसी स्थित अकेलवां में होने वाली रैली से संबंधित तैयारी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल को सौंप गई है. सुरेंद्र पटेल ने जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के दौरान एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि - सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 31 अक्टूबर को जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर पटेल समाज के साथ-साथ सभी वर्ग के लोग उनके विचारों और आदर्शों को अखिलेश यादव जी के माध्यम से सुनेंगे और हम इसी की तैयारी में जुटे हैं . भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है. निश्चित ही इससे पहले इतने वृहद स्तर पर ऐसा आयोजन नहीं हुआ होगा.

पटेल वोटर का जबरदस्त प्रभाव

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वाराणसी के रोहनिया सेवापूरी पिंडरा शिवपुर अजगरा में पटेल वोटर का जबरदस्त प्रभाव है. अखिलेश यादव ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत के लिए वाराणसी को चुना है और इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य भी है. बीजेपी के सबसे मजबूत पिच पर ही धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय समीकरण के साथ सपा आगामी चुनाव में जवाब देना चाहती है.

ब्राह्मण भूमिहार पर भी सपा की नजर

साल 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से पटेल वोटर की दूरी देखी गई थी और उसकी भरपाई के लिए अभी भी बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है. वहीं पूर्वांचल के सपा विधायक भी अखिलेश यादव के साथ वाराणसी के इस जनसभा में पहुंचेंगे. ऐसे में न सिर्फ पटेल वोटर बल्कि ब्राह्मण भूमिहार को भी साधने में सपा पीछे नहीं रहेगी . ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस नेता अजय राय ने अखिलेश यादव का इस रैली के माध्यम से काशी में स्वागत अभिनंदन किया है. और उनका कहना है कि न सिर्फ पटेल वोटर बल्कि ब्राह्मण भूमिहार भी पहले से और अधिक संख्या में उनका समर्थन कर रहे हैं.