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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचाचा और उद्योगपति का नामांकन करा के बुरे फंसे अखिलेश? BJP ने उठाए सवाल, मुस्लिम नेता ने भी घेरा

चाचा और उद्योगपति का नामांकन करा के बुरे फंसे अखिलेश? BJP ने उठाए सवाल, मुस्लिम नेता ने भी घेरा

यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए सपा ने रामगोपाल यादव और धनराज परिमल को उम्मीदवार बनाया. इसके बाद BJP के ‘दरी बिछाने’ वाले तंज के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 01 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को लेकर किए गए एक पोस्ट के बाद मुस्लिमों की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया है. बीजेपी की ओर से पोस्ट में लिखा गया कि “समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं...”. इसी संदर्भ में मौलाना साजिद रशीदी ने मुसलमानों से एकजुट होने और राजनीतिक दलों से अपनी हिस्सेदारी मांगने की अपील की है.

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी में कहा, “अल्लामा इकबाल ने सही कहा था. मैं मुसलमानों को सामने रखकर कहता हूँ कि, 'न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ मुसलमानों! तुम्हारी दास्ताँ तक न होगी दास्तानों में.' सीएम योगी ने एक नारा दिया था, "बंटोगे तो कटोगे." आज मुसलमान को उस पर गहराई से और दिल से सोचने की जरूरत है.”

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उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय अलग-अलग राजनीतिक दलों में बंटा हुआ है और इसी वजह से उसकी राजनीतिक हैसियत कम हुई है. उन्होंने कहा, “हम बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं हैं. ये अलग बात है कि बहुसंख्यक आबादी के बाद हम सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी हैं. लेकिन हमें सारी पार्टियाँ अपना हक़ जताती हैं और हम हिस्सों में बँट जाते हैं. दो किसी के पास, चार किसी के पास, 10 किसी के पास. इसलिए हमारी हैसियत, हमारी वकत कम हो गई है. अगर हमें अपनी हैसियत बढ़ानी है, अपने वोट की हैसियत पार्टियों को समझानी है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा. हमें इत्तेहाद का नारा देना पड़ेगा.”

‘तुम्हारी हैसियत दरी बिछाने से ज्यादा नहीं’

मौलाना साजिद रशीदी ने अलग-अलग पार्टियों में जुड़े मुस्लिम नेताओं को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “ये जितनी तमाम पार्टियों में मुसलमान अपने-अपने निजी मफ़ादात के लिए जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुसलमानों को आज के वक़्त में शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने निजी मफ़ादात की ख़ातिर जिस तरह मुसलमानों को अलग-अलग पार्टियों में बँटवारा कराते हो, इससे तुम्हें निजी फायदा नहीं होता. तुम्हारी हैसियत दरी बिछाने से ज़्यादा नहीं है. एक आम मुसलमान की जो हैसियत है किसी पार्टी में, वही एक MLA, एक MP की हैसियत है. कोई नहीं देखता.”

अखिलेश यादव को लेकर भी किया दावा

मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा, “हमने देखा है मोईदुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव के पीछे भागते हुए. एक इमाम, जिसके पीछे हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं, वो मोईदुल्लाह नदवी जो हैं, अखिलेश यादव के पीछे दौड़ते हुए हमने देखा है. और हमने देखा है मुस्लिम नेताओं को अखिलेश यादव के पुलिसकर्मी मारते हुए, दूर भगाते हुए.”

उन्होंने आगे कहा, “हमने देखा है अखिलेश यादव को, जो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हैं. अगर उन्होंने अच्छा चश्मा लगा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो आज तमाम उन मुस्लिम नेताओं को, जो तमाम पार्टियों में हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा.”

‘पार्टियों से अपनी हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी’

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुस्लिम नेताओं को निजी हित छोड़कर समुदाय के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा, “निजी मफ़ादात को छोड़कर मिल्लत के लिए, क़ौम के लिए आगे आना पड़ेगा. बैठकर एक लाहे-अमल तय करना पड़ेगा और फिर पार्टियों से अपनी हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी. ये कुछ लोग कहते हैं कि साहब, कम्यूनल बातें हो रही हैं. मुसलमान के बारे में क्यों कहा जा रहा है? अगर ये कम्यूनलिज़्म है तो हम करेंगे इस कम्यूनलिज़्म को.”

उन्होंने खालिद रशीद फरंगी महली को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने बताया, “मैं खालिद रशीद फरंगी महली के लिए भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देखिए, ये आस्तीन के साँप हैं. इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान मुख्यमंत्री की माँग हो गई तो कम्यूनलिज़्म हो गया. मुसलमान का कोई हक़ नहीं इस देश के अंदर, इस समाज में, इस पार्टी के अंदर.”

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‘नहीं समझोगे तो मरोगे’

मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान के आखिर में कहा, “इसलिए मेरा मानना ये है, न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ मुसलमानों! तुम्हारी दास्ताँ तक न होगी दास्तानों में. बंटोगे तो कटोगे.गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर और हिंदू धर्मगुरु जिस तरह आकर सामने से कहते हैं कि इनसे लेन-देन न करो, कारोबार न करो. आज वही हाल हो रहा है तुम्हारे बँटने की वजह से. समझो, नहीं समझोगे तो मरोगे.”

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा का तीसरा प्रत्याशी किसी मुस्लिम चेहरे को बना सकती है. इसमें सलीम शेरवानी का नाम आगे बताया जा रहा है. ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी का यह बयान समाजवादी पार्टी और मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा के बीच आया है.

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Published at : 01 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS
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