उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ज्वैलरी शोरूम से सोने के गहने लूटकर भाग रहे आरोप से शोरूम मालिक की बेटी भिड़ गई. इस हाथापाई में उसके हाथ में चोट आई है. इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार में प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा की बीजेपी के राज में बहन बेटियां अपराधियों से भिड़ रही है.

सपा अध्यक्ष ने गोरखपुर में लूट की इस पूरी घटना का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें दो लुटेरे ज्वैलरी शोरूम से भागते हुए दिखाई देते हैं. तभी एक युवती उनका पीछा करती हैं, जिसके बाद उसने एक आरोपी को गिरा लिया और पिटाई की. हालांकि इसमें हाथापाई के बीच उसके हाथ में भी चोट आ गई.

सपा अध्यक्ष ने साधा निशाना

अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया और क़ानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा- 'दावा था रात के बारह बजे बहन-बेटियां बेख़ौफ़ गहने पहनकर निकलने के लिए आज़ाद हैं लेकिन इसके ठीक विपरीत भाजपा कुराज में सच ये है कि दिनदहाड़े ‘बहन-बेटियां’ अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गहनों को लूटेरों से बचाने के लिए भिड़ने के लिए मजबूर हैं. भाजपा जाएगी, लूट ख़त्म हो जाएगी!'

गोरखपुर लूट की घटना पर सियासत

दरअसल ये घटना सीएम योगी आदित्यनाथ के गृहक्षेत्र गोला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 की है. जहां देवांश स्वर्णकला केंद्र के नाम से ज्वैलरी शोरूम पर दो लुटेरे ग्राहक बनकर घुसे थे. उस समय ज्वैलरी शोरूम मालिक की छोटी बेटी दुकान सँभाल रही थी. जब उसने उन्हें ज़ेवर दिखाए तो एक आरोपी ने झपट्टा मारकर उससे ज़ेवर छीन लिए और भाग गए.

इसके बाद युवती ने भी हार नहीं मानी और वो भी उनके पीछे भागी और एक आरोपी को उसने दबोचकर गिरा दिया और पिटाई की. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है.