खुशी दुबे से हाथरस तक... अखिलेश ने उठाए ये मुद्दे, बढ़ सकती है योगी सरकार की मुश्किल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिना आधी आबादी की तरक्की के विकास अधूरा है. 26 अगस्त, बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय एक प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि हाल में जापान का प्रतिनिधिमंडल आया था और सरकार ने उसे वही 1090 प्रोजेक्ट दिखाया, जो सपा सरकार के समय शुरू किया गया था.

अखिलेश ने एक अग्निकांड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री के बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे, यह भी लोगों को याद दिलाया जाना चाहिए. उन्होंने खुशी दुबे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें किस तरह जेल भेजा गया, यह भी कोई नहीं भूला है. अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं.

हाथरस की घटना का किया जिक्र

उन्होंने बीजेपी के ‘नारी वंदन’ अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा के लोग नारी वंदन की बात करें तो उन्हें हाथरस की घटना याद दिलानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मां-बेटी के साथ क्या हुआ, इसे कोई भूला नहीं होगा.

इससे पहले अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा. इसके तहत महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे और यह राशि हर साल बढ़ाई भी जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और यह आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है.

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के समय शुरू की गई पेंशन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया जाएगा. टैबलेट वितरण को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कुछ नहीं समझते, वे टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले बांटे गए टैबलेट इतने खराब थे कि उन पर उंगली घिसने पर भी वे नहीं चलते थे.

शिक्षा व्यवस्था को लेकर अखिलेश का बड़ा ऐलान

बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए नारी सिर्फ एक नारा है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है तो उसे लागू भी किया जाना चाहिए.

सपा प्रमुख ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय एंबुलेंस सेवा चलती थी, लेकिन आज मेडिकल लापरवाही की वजह से कितनी माताओं और बहनों की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना भी उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी.

अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंद किए गए 26 हजार प्राथमिक स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं और संस्थानों की स्थिति में सुधार किया जाएगा.