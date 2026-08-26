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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखुशी दुबे से हाथरस तक... अखिलेश ने उठाए ये मुद्दे, बढ़ सकती है योगी सरकार की मुश्किल

खुशी दुबे से हाथरस तक... अखिलेश ने उठाए ये मुद्दे, बढ़ सकती है योगी सरकार की मुश्किल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में विशेष प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता में सपा की महिला सांसद, विधायक और इकाईयों की नेता मौजूद थीं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 26 Aug 2026 01:33 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिना आधी आबादी की तरक्की के विकास अधूरा है. 26 अगस्त, बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय एक प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि हाल में जापान का प्रतिनिधिमंडल आया था और सरकार ने उसे वही 1090 प्रोजेक्ट दिखाया, जो सपा सरकार के समय शुरू किया गया था.

अखिलेश ने एक अग्निकांड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री के बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे, यह भी लोगों को याद दिलाया जाना चाहिए. उन्होंने खुशी दुबे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें किस तरह जेल भेजा गया, यह भी कोई नहीं भूला है. अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं.

हाथरस की घटना का किया जिक्र

उन्होंने बीजेपी के ‘नारी वंदन’ अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा के लोग नारी वंदन की बात करें तो उन्हें हाथरस की घटना याद दिलानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मां-बेटी के साथ क्या हुआ, इसे कोई भूला नहीं होगा.

इससे पहले अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा. इसके तहत महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे और यह राशि हर साल बढ़ाई भी जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और यह आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है.

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के समय शुरू की गई पेंशन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया जाएगा. टैबलेट वितरण को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कुछ नहीं समझते, वे टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले बांटे गए टैबलेट इतने खराब थे कि उन पर उंगली घिसने पर भी वे नहीं चलते थे.

शिक्षा व्यवस्था को लेकर अखिलेश का बड़ा ऐलान

बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए नारी सिर्फ एक नारा है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है तो उसे लागू भी किया जाना चाहिए. 

सपा प्रमुख ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय एंबुलेंस सेवा चलती थी, लेकिन आज मेडिकल लापरवाही की वजह से कितनी माताओं और बहनों की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना भी उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी.

अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंद किए गए 26 हजार प्राथमिक स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं और संस्थानों की स्थिति में सुधार किया जाएगा.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 26 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
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