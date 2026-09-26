रामगोविंद चौधरी के निधन पर भावुक हुए अखिलेश यादव, बोले- एक युग का अंत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी की मृत्यु के बाद अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. अखिलेश यादव उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि रामगोविंद चौधरी का निधन समाजवादी पार्टी के बड़ी क्षति है. पार्टी को बढ़ाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि रामगोविंद चौधरी ने बलिया से निकल कर अपना नाम आज प्रदेश ही नहीं देश में बनाया है. उन्होंने लोहिया जनेश्वर मिश्र और चंद्रशेखर के साथ मिलकर नेता जी के समाजवादी आंदोलन में साथ दिया. यही कारण है कि वो नेता जी के बहुत करीब थे.

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मंत्री और नेता के रूप ने काम करते हुए देखा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रामगोविंद चौधरी के साथ मेरा लंबा अनुभव रहा है. मैने उन्हें सदन में मंत्री के रूप में और जनता के बीच नेता के रूप में काम करता हुआ देखा है. नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार को घेरना हो, समझाना हो ये सब काम वो अपने ढंग से और बहुत प्रभावी तरीके से करते थे. गरीब, किसान और समाज के कमजोर वर्गों के साथ हमेशा वो खड़े रहे. उनका ना रहना समाजवादी पार्टी के एक युग का अंत है. उनकी कमी हमेशा खलेगी.

PGI में तोड़ा दम

रामगोविंद चौधरी का शुक्रवार देर रात लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGI) में निधन हुआ. वे 80 वर्ष के थे. उनके परिवार में पत्नी कलावती देवी और एक बेटा है.

रामगोविंद चौधरी के निधन के बाद उनके गृह जनपद बलिया में भी शोक की लहर दौड़ गयी है. बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. इसके अलावा उनके निधन के बाद अन्य पार्टी के नेता भी उन्हें श्रद्धा सुमन देने पहुंचे. उनके व्यवहार की तारीफ आज विपक्षी नेता भी कर रहे हैं.

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