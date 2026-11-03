'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव 2026 में वाराणसी की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की. वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने बीजेपी के केदारनाथ सिंह को हराया. वहीं, वाराणसी खंड शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने बीजेपी के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को हराया. उत्तर प्रदेश की कुल 11 एमएलसी सीटों में बीजेपी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की. इन सीटों पर जीत के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद किया.

अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी ने आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव को जिताकर दोहरा आशीर्वाद दिया है. वहीं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'डबल इंजन, डबल सरकार और डबल विकास' की बात करने वालों को डबल हार मिली है. उन लोगों को एक हार स्वीकार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने दोबारा वोटों की गिनती कराकर दोहरी हार स्वीकार की है.

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वाराणसी की संस्कृति और विरासत को मिटाने की गई थी कोशिश

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को यह हार इसलिए मिली है, क्योंकि यहां की धार्मिक नगरी, बाबा विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका घाट से लेकर पाल समाज पर इन्होंने जिस तरह लाठियां चलाईं, वह सबको याद है. यहां की संस्कृति और विरासत को भी मिटाने की कोशिश की गई, जिसका जवाब बीजेपी को मिला है.

बीजेपी ने 26 हजार सरकारी स्कूलों को बंद किया है. राज्य में 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं. वहीं, सरकारी नौकरियों में जिस तरह पीडीए के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनका हक छीना जा रहा है. अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा भीमराव आंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र पर हम सबको गर्व है, लेकिन बीजेपी ने 55 से ज्यादा मूर्तियां भी तोड़ दीं.

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