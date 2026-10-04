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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- 'बात सीट की नहीं जीत की है'

यूपी में गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- 'बात सीट की नहीं जीत की है'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर फिर बात दोहराते हुए कहा कि बात सीट की नहीं,जीत की है.उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 04 Oct 2026 09:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर दोनों ओर से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रहीं हैं. इस बीच आज (रविवार) को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "बात सीट की नहीं जीत की है,"

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखा, जिसके जरिए उन्होंने एक बार फिर गठबंधन पर अपनी राय दोहराई और सीट को लेकर टकराव की बात को नकारने की कोशिश की है.

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अखिलेश यादव का पोस्ट

 सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायरी के साथ शुरुआत करते हुए लिखा, "मकसद जब साफ हो तो हाथ-में-हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफ़र आसान होता है!. बात बड़ी ये नहीं है कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीट किसके पास जा रही है बात बड़ी ये है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो." 

उन्होंने जोर देते हुआ कहा, "फिर दोहराते हैं- बात सीट की नहीं जीत की है. ये जीत हमारे गठबंधन के दलों से बढ़कर हम सबकी उस संयुक्त कोशिश की जीत होगी जो इसलिए लगातार संघर्षरत है कि साम्प्रदायिकता फिर कभी सिर न उठा सके और लोकतंत्र-संविधान-आरक्षण पर भाजपाई आंच न आए और देश का सौहार्द फिर से खिलखिलाए, देश की तरक़्क़ी और खुशहाली फिर से मुस्कुराए." अंत में लिखा  जय संविधान-जय हिंदुस्तान!.

लगातार जारी है बयानबाजी 

यहां बता दें कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं दोनों ओर के नेता अपने-अपने दावों में सीटों को लेकर एक-दूसरे पर तंज कस रहे हैं. कांग्रेस की ओर से सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम सीटों को लेकर दवाब बना रहे हैं. उधर सपा के कई नेता भी कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देते हुए संतोष की बात कर रहे हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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