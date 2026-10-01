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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिर्फ धनराज नथवानी नहीं, अखिलेश की सपा ने इन उद्योगपतियों को भी भेजा राज्यसभा

सिर्फ धनराज नथवानी नहीं, अखिलेश की सपा ने इन उद्योगपतियों को भी भेजा राज्यसभा

समाजवादी पार्टी ने उद्योगपति धनराज नथवानी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है. सपा उनके पहले भी कई उद्योगपतियों को राज्यसभा भेज चुकी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 01 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उद्योगपति धनराज नथवानी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर सारे समीकरण हिला दिए हैं. जिसके बाद यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है. कई लोग इस फैसले को लेकर सपा के पीडीए पर भी सवाल उठा रहे हैं. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सपा ने किसी उद्योगपति को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. इससे पहले भी कई उद्योगपति सपा से राज्यसभा तक पहुंच चुके हैं. 

समाजवादी पार्टी रिलायंस ग्रुप के पदाधिकारी और अंबानी परिवार के करीबी धनराज नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. दिलचस्प बात ये हैं कि उनके धनराज के पिता पिरामल नथवानी झारखंड से बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं. बुधवार को सपा मुखिया खुद नथवानी के नामांकन पत्र को दाख़िल करने के समय उनके साथ मौजूद रहे. 

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नथवानी के अलावा इन्हें भी भेजा राज्यसभा

समाजवादी पार्टी के सियासी सफ़र को देखा जाए तो सपा कभी भी कॉर्पोरेट घरानों की विरोधी नहीं रही है. धनराज नथवानी से पहले भी सपा कई उद्योगपतियों पर अपना भरोसा दिखा चुकी है और उन्हें राज्यसभा तक पहुंचा चुकी है. 

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संजय डालमिया 

सपा ने सबसे पहले बड़े उद्योगपति संजय डालमिया को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का सांसद बनाया था. दिसंबर 1994 से जुलाई 1998 तक वह मुलायम सिंह की कृपा से राज्यसभा सदस्य रहे. कई जानकार बताते हैं कि संजय डालमिया सपा की शुरुआत से ही प्रमुख फाइनेंसर रहे थे. 

अमर सिंह 

इस लिस्ट में एक नाम अमर सिंह का आता है. उद्योगपति से राजनीति में क़दम रखने वाले अमर सिंह साल 1996 में राज्यसभा सदस्य बने. जिसके बाद 2002 और 2008 में भी वो सपा से राज्यसभा के लिए चुने गए. 2010 में उन्हें सपा से इस्तीफा दे दिया लेकिन 2016 में उनकी फिर वापसी हुई और सपा ने फिर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया. 

अनिल अंबानी 

समाजवादी पार्टी ने उद्योगपति अनिल अंबानी को भी साल 2004 में राज्यसभा पहुंचाया. अनिल अंबानी सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के समर्थन से यूपी से निर्दलीय सांसद के तौर पर राज्यसभा पहुंचे. 

संजय सेठ

जुलाई 2016 में अखिलेश यादव ने रियल एस्टेट कारोबारी संजय सेठ को भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यूपी से राज्यसभा भेजा. संजय सेठ सपा के पूर्व कोषाध्यक्ष भी रहे थे हालांकि बाद में उन्होंने सपा छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 01 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rajya Sabha Election 2026
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