समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर निशाना साधा है. उन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने, लेकिन राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है. साथ ही केंद्र सरकार को भी नसीहत दी कि वह विदेशी कंपनियों पर अनावश्यक दबाव न बनाए और उनके कारोबार का राजनीतिकरण न करे.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा, 'हमारे देश में दूसरे देश की कंपनियां अपना व्यवसाय करें; राजनीति नहीं. सबको बराबर मानकर चलना ही एक अच्छी समावेशी कंपनी की पहचान होती है.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार को भी विदेशी कंपनियों पर अवांछित दबाव डालकर उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.

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कांग्रेस नेताओं के अकाउंट पर कार्रवाई से बढ़ा विवाद

मेटा को लेकर ताजा विवाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर हुई कार्रवाई से जुड़ा है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा ने कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं के अकाउंट निलंबित या प्रतिबंधित किए हैं. इसके विरोध में मुंबई और हैदराबाद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेटा के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने मेटा पर बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया है

हमारे देश में दूसरे देश की कंपनियाँ अपना व्यवसाय करें; राजनीति नहीं। सबको बराबर मानकर चलना ही एक अच्छी समावेशी कंपनी की पहचान होती है। सरकार भी विदेशी कंपनियों पर अवांछित दबाव डालकर, उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण न करे। #Meta — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2026

क्या मेटा पर राजनीति करने के आरोप हैं?

मेटा पर आरोप है कि उसके प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विचारों और नेताओं से जुड़े कंटेंट के मामले में समान व्यवहार नहीं हो रहा. विवाद सिर्फ अकाउंट बंद करने तक सीमित नहीं है. कंपनी के एल्गोरिदम पर भी सवाल उठे हैं. आरोप है कि कुछ राजनीतिक विचारों को ज्यादा पहुंच मिलती है, जबकि दूसरे पक्ष के कंटेंट पर कार्रवाई होती है. उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों और गुमनाम पेजों के जरिए प्रचार को लेकर भी सवाल उठे हैं

सरकार की भूमिका पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने अपने बयान में सरकार को भी निशाने पर लिया. उनका कहना है कि विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए. सरकार को भी उनके कारोबार में राजनीति नहीं करनी चाहिए. यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार ने मेटा को कंटेंट की सिफारिश करने वाले अपने सिस्टम की समीक्षा करने और भ्रामक सामग्री को बढ़ावा मिलने से रोकने की सलाह दी है.

सपा प्रवक्ता ने भी मेटा को दी नसीहत

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि मेटा का देश में दुरुपयोग किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ऐसा करने का प्रयास हो सकता है. उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करना चाहिए, लेकिन देश की राजनीति में अनावश्यक रूप से नहीं पड़ना चाहिए. किसी भी विदेशी कंपनी को देश की राजनीति से दूर रहना चाहिए.

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