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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोई में अखिलेश यादव ने की शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मुलाकात, पीड़ित परिवार से किया ये वादा

हरदोई में अखिलेश यादव ने की शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मुलाकात, पीड़ित परिवार से किया ये वादा

UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Updated at : 01 May 2026 10:33 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और परिवार को पांच लाख रुपये का सहायता राशि दी. अखिलेश यादव ने सरकार से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की माँग की और कहा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए. 

सपा अध्यक्ष ने इस घटना को लेकर आज शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया और कहा कि हरदोई की बेटी के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचकर जितना दुख होता था, उससे पीड़ित परिवार और परिजनों से मिलकर उससे भी ज्यादा दुख हुआ. सवाल है कि कब तक ग़रीब नाइंसाफी का शिकार होता रहेगा. क्या वर्चस्ववादियों की सत्ता सिर्फ कमजोर पर प्रहार करने के लिए बनी है. 

हरदोई में शिल्पी हत्याकांड पर कही ये बात

अखिलेश यादव ने लिखा- ‘हरदोई की बेटी’ के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचकर जितना दुख होता था, उसके पीड़ित परिवार और परिजनों से मिलकर उससे भी अधिक हुआ. सवाल ये है कि ग़रीब कब तक नाइंसाफ़ी का शिकार होता रहेगा. वर्चस्ववादियों की सत्ता क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ कमज़ोर पर प्रहार या अत्याचार करने के लिए बनी है।. 

हमारा मानना है कि सकारात्मक शक्ति वही है जिसमें किसी के रक्षण-पोषण का भाव हो, किसी के उत्पीड़न-शोषण का नहीं. संविधान की शक्ति और पीडीए की सक्रिय एकता में हम सबकी रक्षा करने की अपार शक्ति है. पीडीए अब और भी जुड़ेगा, अपनी लड़ाई ख़ुद लड़ेगा और जीतेगा भी. ‘सामाजिक न्याय का राज’ जब आएगा तब ही ये अत्याचार-अन्याय मिट पाएगा.'

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सपा सरकार बनी तो मिलेगी सरकारी नौकरी

इससे पहले पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी दुखी हैं भविष्य में ऐसी घटना कहीं ना हो किसी भी परिवार को ऐसा दुःख देखने को ना मिले ऐसा दुख सहने को ना मिले हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे कानूनी मदद करेंगे. भविष्य में जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम उनकी और मदद करेंगे. परिवार में किसी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो वह भी दी जाएगी. 

गाँव के युवक ने फावड़े से की हत्या

दरअसल 13 अप्रैल को हरदोई के रसूलपुर गाँव ने रहने वाले ऋषभ दीक्षित ने फावड़ा से हमला कर शिल्पी की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने ऋषभ और उसके पिता प्रमोद दीक्षित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों गिरफ्तार कर लिया था. ऋषभ ने शिल्पी से अफ़ेयर होने की बात कबूली थी. जिसके बाद ये मामला काफी गर्मा गया था.  

सपा मुखिया ने कहा कि जिस बेरहमी से शिल्पी को मारा गया उसे कभी नहीं भूला जा सकता है. उन दोनों लोगों को सजा मिलेगी और जो उनका साथ दे रहे हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए. हम सरकार से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं. परिवार को न्याय मिलना चाहिए. 

पीएम मोदी और सीएम योगी पर किया हमला

प्रधानमंत्री द्वारा सपा को महिला विरोधी बताया जाने के बयान पर उन्होंने कहा किन का नारा था 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ' अच्छे दिन. कल कुछ ही दूर यहां से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद कोई इस परिवार से मिलने नहीं आया और जब हमारा आने की बात आई तो तमाम नेता एवं अधिकारी मिलने आने लगे. 

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Published at : 01 May 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Hardoi News
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