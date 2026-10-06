ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सपा नेता, अखिलेश ने चंडीगढ़ का किया जिक्र

चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया. जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम सांसद भी मौजूद रहे. इस दौरान सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को चुनाव आयोग में ही दफ़्तर खोल लेना चाहिए.

'चुनाव आयोग में दफ़्तर बना ले बीजेपी'

अखिलेश यादव ने कहा कि "ये नई बात नहीं कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उन्हें निष्पक्ष फैसले लेने चाहिए. लेकिन, उनके फैसले निष्पक्ष नहीं दिखते. बीजेपी को अपना कार्यालय चुनाव आयोग में बना लेना चाहिए. अब चुनाव आयोग तय करता है कौन भारत का नागरिक रहेगा, कौन वोट डाल सकता है. सोचिए, चुनाव आयोग ये तय करें अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो आप भारतीय है.

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चुनाव आयोग ने सारे चुनावों में बेईमानी की और बंगाल में तो खुला खेल किया. वो उन्हें दिखाई नहीं देता है और यूपी के उपचुनाव में किस तरह चोरी हुई. ये चंडीगढ़ चाल कौन भूल जाएगा. दूसरी बंदूक़ भी दिख रही है किस तरह से वोट को रोका जा रहा था.

वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने कहा एक रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि 14 बार सहमति से फैसला नहीं हुआ. विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं.

'बीजेपी को लोग सड़कों पर दौड़ाएंगे'

सपा सांसद जया बच्चन ने कहा ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि गणेश जी गलत कामों में मदद नहीं करते हैं. हम गणेश जी की पूजा से ही प्रार्थना शुरू करते हैं. वे हमारी रक्षा करेंगे. सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि भाजपा को लोग अब सड़कों पर दौड़ाएंगे. सड़कों पर आक्रोश देखने को मिल रहा है लेकिन, भाजपा को एहसास नहीं है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है, लोकतंत्र को बचाने लोग सड़क पर उतर गए हैं.

सपा सांसदों ने किए तीखे हमले

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी संविधान की बात कैसे कर सकती है, जब वे 150 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं और कई कानून पास करते हैं? भारत के चुनाव आयोग की तरफ़ से सफ़ाई देने वाली BJP कौन होती है? सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ़ लिखा है कि 14 बार सबकी सहमति से फैसला नहीं लिया गया है. विपक्ष पहले से ही कह रही है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं.

सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर कहा कि इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है. अगर लोगों के बड़े पैमाने पर वोट काटकर सत्ता हथिया ली जाए फिर लोकतंत्र कहां बचता है. इस पर भी अगर विरोध नहीं होगा तो बाकी सारे विरोध बेमतलब हो जाते हैं.

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