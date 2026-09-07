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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'P से प्रभारी भी होता है, PAGAL भी', विनोद तावड़े के बयान पर अखिलेश का तंज

'P से प्रभारी भी होता है, PAGAL भी', विनोद तावड़े के बयान पर अखिलेश का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी यूपी भारी विनोद तावड़े के ‘पीडीए’ को लेकर दिए बयान पर कहा कि पराया धन कैसे अपना बनाया जाता है, यह बीजेपी से बेहतर कौन जानता है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 07 Sep 2026 06:13 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार (6 सिंतबर) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के ‘पीडीए’ को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'पराया धन' को अपना बनाना सत्तारूढ़ दल से बेहतर कोई नहीं जानता.

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 'पराया धन ही अपना नहीं है, वे पार्टी का धन भी अपना बनाना जानते हैं. पराया धन कैसे अपना बनाया जाता है, यह बीजेपी से बेहतर कौन जानता है. ये सभी पराये धन वाले लोग हैं, जो बीजेपी में हैं.'

'पी' से प्रभारी भी होता है, पी फॉर ‘P A G A L' भी होता है'

पार्टी ने सपा अध्यक्ष का पत्रकारों से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है, जिसमें यादव अखिलेश उप्र के नव नियुक्त प्रभारी विनोद तावड़े पर तंज कसते हुए कहते हैं कि, 'प्रभारी जी आए हैं अच्छी बात है. 'पी' से प्रभारी भी होता है, पी फॉर ‘पी ए जी ए एल’ भी होता है.' बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने शनिवार को सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए कहा था कि सपा के पीडीए का मतलब 'पराया, धन, अपना' है.

उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार प्रदेश पहुंचे तावड़े ने पत्रकारों से बातचीत में यह टिप्पणी की थी. सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक तावड़े को लेकर एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, 'खबर चल रही है कि कई राजनीतिक दल जिनका कोई लेना-देना नहीं है, उनके खाते में कई सौ करोड़ रुपया आया है. सब पराया धन वाले लोग है.'

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'हमारे संत थोड़े अलग हैं, वह झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते'

अखिलेश ने कहा, 'समाजवादी पार्टी और हमारा जो गठबंधन पहले से है, वह सरकार बनाने जा रहा है. इसीलिए बीजेपी वाले अपना सामान समेटने और लूटने में लग गए हैं.' उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने समाजवादी समाज और समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए काम किया लेकिन प्रदेश सरकार ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को बेच दिया.

अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'संत से बड़ा सच बोलने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हमारे संत थोड़े अलग हैं, वह झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते.' उन्होंने सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद गिराए जाने के मामले पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'जब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने सहारनपुर में मस्जिद गिराने का काम किया. इसमें शामिल लोगों को कानून सजा देगा.'

'हमारा समाज तब मजबूत होगा, जब दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारा समाज तब मजबूत होगा, जब हम दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे. एक सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता.' सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को शनिवार तड़के प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था. पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया था कि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा इसे अवैध घोषित किए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की.

सपा प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा अगर किसी को दूसरी अदालत में जाने का मौका नहीं देंगे और 12 घंटे में कार्रवाई कर देंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि सहारनपुर में मस्जिद गिराने की क्या जल्दी थी, अगर मस्जिद के पक्षकार न्याय के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय चले जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? प्रशासन द्वारा मस्जिद गिराने से लोग दुःखी है, चुप हैं और यही सब लोग मिलकर सांप्रदायिक बीजेपी को हटाने का काम करेंगे.

'जो राम हैं, वही कृष्ण हैं और जो कृष्ण हैं, वही राम हैं'

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जब गठन हुआ था तो बीजेपी ने खुद को सेकुलर दिखाने के लिए पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावक मुस्लिम को बनाया था. सबसे ज्यादा चंदा मुस्लिम लोगों से लिया था. अखिलेश ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सवाल पर कहा, 'जो राम हैं, वही कृष्ण हैं और जो कृष्ण हैं, वही राम हैं. जब भगवान श्रीराम के मंदिर में चोरी हुई तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है.'

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान और कानून से नहीं चल रही है, पूरी तरह से नाकाम है. यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी निम्नतम स्तर पर पहुंच कर एआई का खेल खेल रही है. बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो समाजवादी पार्टी एआई के माध्यम से उनका इलाज कर देगी.

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Published at : 07 Sep 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav
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