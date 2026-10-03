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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का लखनऊ में Gen-Z से संवाद, पेपर लीक पर BJP को घेरा

अखिलेश यादव का लखनऊ में Gen-Z से संवाद, पेपर लीक पर BJP को घेरा

लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव ने जेन-जी से संवाद किया है. इस दौरान पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 09:44 PM (IST)
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सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ के लोहिया पार्क में शनिवार को जेन-जी के साथ संवाद किया. अखिलेश ने छात्रों को संबोधित किया और मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पेपर लीक होते नहीं कराए जाते हैं. जो चंदा चोरी कर सकते हैं, वो पेपर लीक कर देते है.

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नियमित भर्ती की जाए. हमारी सरकार आने पर सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे. बिना नौकरी और रोजगार के व्यवस्था नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी. बहुत जल्द यूपी चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा. 

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संवाद के दौरान क्या बोले सपा चीफ?

जेन-जी से संवाद के कार्यक्रम को लेकर सपा चीफ ने कहा कि आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. पिछली बार मैं एक म्युजिकल इवेंट में शामिल हुआ था. ये नेता जी के जमाने का क्लॉक टावर है, जो सात बजने पर सात बार घंटे बजा रहा है. उन्होंने कहा कि नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो इस पार्क के बनाने का निर्णय लिया था. ये 5 हेक्टेयर से बड़ा पार्क था. 

सपा चीफ ने बताया कि इस पार्क को बनाने में एक भी पेड़ नहीं काटा गया, उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया. उन्होंने आगे कहा कि जब भी बीजेपी के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हुई होगी तो लोहिया पार्क में आते हैं या फिर छोटे लोहिया पार्क में जाते हैं. इनके पार्क में तो थोड़ी सी बरसात आती हो तो लगता है कि बाढ़ आ गई. 

योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी कई लोगों को लेपटॉप चलाना नहीं आता है और ऐसा टैबलेट दिया उस पर आप उंगली घिसते रहो. आज भी जिनको हम लोगों ने लैपट़प दिया था वो आज भी चल रहा है. देश का सबसे बेहतर डिजाइन में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे है. इसके डिजाइन को भारत सरकार ने भी माना.

उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी सरकार में जो पहला एक्सप्रेस-वे बना उसमें टोल सिर्फ एंट्री-एक्जिट पर ही देना पड़ता है, लेकिन आज के एक्सप्रेस-वे का हाल तो कितना बेहाल है. कभी मां गंगा बुलाए तो आप गंगा एक्सप्रेस-वे से मत जाना. 

उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती का क्या है. एक एसआई भर्ती में जेल में था वह पास हो गया. हम लोग पेपर लीक के लिए विशेष बल और कड़ी कानूनी कारवाई करेंगे. भर्तियों की पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं. पेपर लीक सबसे ज्यादा यूपी में हुए हैं. समाजवादी सरकार में इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने का काम होगा. कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया.

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Published at : 03 Oct 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
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