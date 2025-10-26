हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का अपमान करना गलतट', स्वामी चिन्मयानंद का अखिलेश यादव पर हमला

'वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का अपमान करना गलतट', स्वामी चिन्मयानंद का अखिलेश यादव पर हमला

UP News: स्वामी चिन्मयानंद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं. कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी की.

By : सुधीर चौहान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

संत और समाजिक विचारक स्वामी चिन्मयानंद बापू ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दीपावली बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों और भगवान कृष्ण के प्रति असम्मान दिखा रहे हैं.

स्वामी चिन्मयानंद ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, उन्हें बेहतर होगा कि वे मुस्लिम धर्म अपना लें.

राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का अपमान करना गलत- स्वामी चिन्मयानंद

स्वामी चिन्मयानंद ने बताया कि दीपावली जैसे पवित्र त्योहारों और भगवान कृष्ण के नाम पर की गई टिप्पणी अखिलेश यादव की राजनीतिक प्रतिष्ठा को कमजोर कर रही है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का अपमान करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंता का विषय है.

चिन्मयानंद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी साधा निशाना

स्वामी चिन्मयानंद ने बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला करते हुए कहा कि सत्ता की लालसा में ऐसे लोग नैतिकता और मर्यादा को ठुकरा देते हैं. उन्होंने कहा कि वे बहन-बेटियों को गालियां देने से नहीं चूकते, ऐसे लोग असुर समान हैं. उनके अनुसार राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के नाम पर इस तरह की हरकतें अनुचित हैं.

वोट देने से पहले नेताओं के चरित्र को समझे लोग

स्वामी चिन्मयानंद ने बिहार चुनाव पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जनता तय करें कि वे अनपढ़ नेताओं के साथ जाएं या उन पर भरोसा करें, जो सुशासन और न्याय के मार्ग पर चलने का दावा करते हैं. उनका कहना था कि वोट देने से पहले समाज को नेताओं के चरित्र और धर्म के प्रति सम्मान का मूल्य समझना चाहिए.

हिंदू धर्म में पवित्रता सर्वोपरि - स्वामी चिन्मयानंद

स्वामी ने विहिप की सनातन प्रतिष्ठा और धर्म के पवित्रता संबंधी विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पवित्रता सर्वोपरि है और माघ मेले जैसे तीर्थ स्थलों पर अपवित्रता का प्रवेश नहीं होना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने मतांतरण के मुद्दे पर कहा कि जो सनातन धर्म में जन्मा है, वह हृदय से कभी दूसरा धर्म स्वीकार नहीं कर सकता.

मेरठ में 31 अक्टूबर तक रामकथा सुनाएंगे बापू

स्वामी चिन्मयानंद बापू मेरठ में 31 अक्टूबर तक रामकथा सुनाएंगे. वे भक्तों को इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और धार्मिक जागरूकता के साथ-साथ समाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाल रहे हैं.

स्वामी के इस बयान ने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. उनके कटाक्ष ने चुनावी समीकरण और नेताओं की धार्मिक छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published at : 26 Oct 2025 12:41 PM (IST)
