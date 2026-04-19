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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर मामले में अखिलेश यादव ने चाय बेचने वाले की ऐसे की मदद, कहा- 'बीजेपी जब जब किसी की रोजी-रोटी...'

फतेहपुर मामले में अखिलेश यादव ने चाय बेचने वाले की ऐसे की मदद, कहा- 'बीजेपी जब जब किसी की रोजी-रोटी...'

UP Politics: रविवार को अखिलेश यादव ने पीड़ित आर्यन को पीतल के पांच चाय बनाने के बर्तन समेत आर्थिक मदद भी की. उन्होंने फोटो पोस्ट करके BJP पर एक बार फिर निशाना साधा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 06:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चाय विक्रेता आर्यन यादव के साथ स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित आर्यन को पीतल के पांच चाय बनाने के बर्तन समेत आर्थिक मदद भी की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो के साथ पोस्ट करके बीजेपी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है.

अखिलेश यादव ने लिखा, “भाजपा की सरकार जब-जब किसी की रोज़ी-रोटी छीनेगी, हम तब-तब उसकी मदद के लिए अपनी सामर्थ्य से भी अधिक हाथ बढ़ाएंगे. हम वर्चस्ववादी भाजपा की क्रूरता का जवाब, पीडीए की एकता से देंगे और अत्याचारी भाजपा से पूछेंगे ‘5 बड़ा या 95?’ अब पीडीए साथ-साथ बढ़ेगा, पीडीए ही पीडीए की ताक़त बनेगा! बुरे_दिन_जानेवाले_हैं .”

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क्या था पूरा मामला ?

दरअसल पिछले दिनों फतेहपुर में एक कार्य्रकम के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आर्यन की चाय पी और उनका ये फोटो काफी वायरल हुआ. आरोप है कि इसके बाद कुछ दबंगों और स्थानीय प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसके खाद्य पदार्थों के सैम्पल भरे और उसके एलुमिनियम के बर्तन जब्त कर लिए. कहा गया कि इससे सेहत को खतरा है. ये मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद तूल पकड़ गया. जिस पर अखिलेश यादव ने पीड़ित चाय विक्रेता कि मदद का वादा किया.

अखिलेश यादव ने पीतल के 5 भगौनों समेत की आर्थिक मदद

रविवार को पीडीए प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में चाय वाले आर्यन को 5 भगौने  दिए. इसके आलावा उन्होंने उसे आर्थिक मदद भी कि ताकि उसका जो नुकसान हुआ है, उससे फिर वो काम कर सके. यही नहीं अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि उसके खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे हैं, उन्हें हटवा दिया जाएगा.

अखिलेश यादव ने फिर से इस पोस्ट के जरिए पीडीए एकता की अपील की है. साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है कि साधारण लोगों को भी बीजेपी इस तरह से परेशान करवा रही है.

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Published at : 19 Apr 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Tea Seller Akhilesh Yadav UP NEWS
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