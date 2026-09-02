राम मंदिर CEO के लिए एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के चयन पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के राम मंदिर सीईओ पद पर चुने जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है.
रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है. मिश्रा के चयन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सहारनपुर में अखिलेश ने कहा कि इसपर मैं कुछ भी नहीं कह सकता. ये सरकार और ट्रस्ट का फैसला है. साख से बड़ी आस्था है. जो भी बनेगा उसकी ज़िम्मेदारी बड़ी होगी. SIT की जांच हुई क्लीन चिट भी मिला है.
बता दें ट्रस्ट की बैठक में मिश्रा के नाम पर मुहर लगायी गयी. ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सीईओ पद के लिये 5,585 आवेदनों में से चयनित किए गए तीन उम्मीदवारों में से मिश्रा को इस पद के लिये चुना गया.
उन्होंने कहा कि बैठक में अयोध्या के मदन मोहन पांडेय, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद की डॉक्टर निर्मला यादव को ट्रस्ट में नए ट्रस्टी के तौर पर शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है. सीईओ नियुक्त किये गये देवरिया निवासी एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा ने आपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी वायुसेना कमान की अगुवाई की थी.
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