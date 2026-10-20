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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदशहरा पर अखिलेश की सियासत, बोले- 'दान-चोर के दानव मार गिरायें'

दशहरा पर अखिलेश की सियासत, बोले- 'दान-चोर के दानव मार गिरायें'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दशहरा पर बधाई संदेश देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में दान चोरी के मामले का जिक्र कर आगमी दिनों में इस मुद्दे के गर्माने के संकेत दे दिए हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Oct 2026 11:01 AM (IST)
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देश भर में आज विजय दशमी का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इसमें राजनीतिक दल भी अपने-अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है.जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी का जिक्र किया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विजय दशमी की बधाई देते हुए लिखा, "प्रभु ‘राम’ वही जो सबमें रमायें,दान-चोर के दानव मार गिरायें, ‘दंभी’ की नाभि पर तीर चलायें,‘समतापूर्ण रामराज्य’ जो लायें." इन लाइनों के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दी पर तंज कसा है. समतापूर्ण राज्य की परिकल्पना उनके पीडीए फार्मूले पर ही है.

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अपने अंदाज में साधा है निशाना 

दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और सपा में लगातार बयानबाजी जारी है. जिसमें दोनों ही तरफ से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. सपा प्रमुख अक्सर ही अपनी लाइनों के जरिए बीजेपी पर सवाल उठाते रहते हैं. जिसमें आज उन्होंने विजय दशमी के मौके पर बधाई के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी पर सवाल खड़ा कर दिया है. जिसका मतलब आगामी चुनावों में सपा इसे बीजेपी के खिलाफ राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी. इसके अलावा उन्होंने अगले महीने संविधान दिवस के दिन अपना चुनावी घोषणा पत्र भी ऐलान करने की बात कही है.

तेज हो सकती है बयानबाजी 

उधर इससे पहले लखनऊ में कई संगठनों ने विपक्ष के नेताओं के विवादित पोस्टर लगा दिए थे. इसके अलावा विजय दशमी या आगामी अन्य पर्वों के बहाने एक दूसरे पर बयानबाजी तेज हो सकती है. हालांकि अभी इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि जवाब जरुर मिलेगा. बीजेपी नेता कानून-व्यवस्था को लेकर सपा पर अक्सर हमलावर रहते हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 20 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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