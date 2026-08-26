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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP का निशाना, 'डिंपल यादव के अपमान पर नहीं बोले अखिलेश, अब...'

BJP का निशाना, 'डिंपल यादव के अपमान पर नहीं बोले अखिलेश, अब...'

बीजेपी ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव के महिला सम्मान के दावे पर सवाल उठाते हुए सपा सरकार के कार्यकाल और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Aug 2026 11:35 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की महिला सम्मान को लेकर बुधवार (26 अगस्त) को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव महिला सम्मान की बात करते हैं तो हंसी आती है. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लालच में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी.

डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर उठाए सवाल

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव एक मस्जिद में बैठने गए थे. इसके बाद एक मौलाना ने डिंपल यादव के खिलाफ ओछी टिप्पणी की थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में अखिलेश यादव ने कोई रिएक्शन तक नहीं दिया था. क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो इस मामले पर कुछ बोलेंगे तो उनका वोट बैक खिसक जाएगा और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल पाएगी.

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बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग अपने मान-सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, वे प्रदेश की महिलाओं का मान-सम्मान कैसे बचाएंगे? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में कैसा माहौल था, इसे महिलाएं भूली नहीं हैं. दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उस समय बच्चियों के मन में यह डर रहता था कि वे स्कूल के लिए घर से निकलने के बाद सुरक्षित वापस लौट पाएंगी या नहीं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं सपा सरकार के दौर को भूली नहीं हैं और वे नहीं चाहतीं कि उत्तर प्रदेश दोबारा 2017 से पहले वाले दौर में लौटे.

माफियाराज को लेकर बीजेपी का सपा पर निशाना

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता माफियाराज नहीं चाहती. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करती है और इसी भरोसे के कारण वह योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी रहेगी.

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उन्होंने कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार ने प्रदेश में माहौल बदला है, जबकि सपा के शासनकाल की कानून-व्यवस्था को लेकर महिलाओं के मन में आज भी सवाल हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब पीछे लौटने के बजाय आगे बढ़ना चाहती है और वह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा करती है.

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Published at : 26 Aug 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS
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