'आजम खान को जेल से निकालकर अज्ञात जगह ले गए', अखिलेश यादव ने सुरक्षा पर जताई चिंता

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है. यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान को गाजियाबाद जेल से निकालकर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है. ऐसे में अखिलेश ने आजम खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है.

सपा चीफ ने सरकार से मांग की है कि कोई भी लापरवाही न बरती जाए. उन्होंने कहा है कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आजम खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए.

ये समाचार मिला है कि आदरणीय आज़म ख़ान साहब को प्रशासन द्वारा गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, कोई भी लापरवाही न बरती जाए। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 12, 2026

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'आजम खान को परेशान कर रहा प्रशासन'- शिवपाल यादव

इससे पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार (12 नवंबर) को गाजियाबाद की डासना जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने आरोप लगाया था कि प्रशासन आजम खान को परेशान कर रहा है और उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे फर्जी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि खान को अदालत से न्याय मिलेगा.

31 अक्टूबर से ED हिरासत में हैं आजम खान

जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बीते 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने पर जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने हिरासत में ले लिया था. ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन एवं ठेकों से जुड़े धन के कथित दुरुपयोग के मामले में की है.

14 दिन की हिरासत के बाद फिर कोर्ट में पेशी

1 नवंबर को स्पेशल जज एंटी करप्शन सीबीआई अवनीश कुमार पांडे की कोर्ट ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया था. अब 13 नवंबर को उनकी दोबारा कोर्ट में पेशी है. जेल सूत्रों ने बताया था कि अगर आजम खान को फिजिकल होने के निर्देश दिए जाते हैं तो फिर उन्हें कैदी वैन में आना पड़ेगा जिसमें अन्य कैदी आते हैं. उनके लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी.

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