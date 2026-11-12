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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आजम खान को जेल से निकालकर अज्ञात जगह ले गए', अखिलेश यादव ने सुरक्षा पर जताई चिंता

'आजम खान को जेल से निकालकर अज्ञात जगह ले गए', अखिलेश यादव ने सुरक्षा पर जताई चिंता

अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आजम खान को गाजियाबाद जेल से अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई गई है. शिवपाल यादव ने भी आजम खान को परेशान किए जाने का आरोप लगाया था.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Nov 2026 10:36 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है. यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान को गाजियाबाद जेल से निकालकर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है. ऐसे में अखिलेश ने आजम खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. 

सपा चीफ ने सरकार से मांग की है कि कोई भी लापरवाही न बरती जाए. उन्होंने कहा है कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आजम खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए.

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'आजम खान को परेशान कर रहा प्रशासन'- शिवपाल यादव

इससे पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार (12 नवंबर) को गाजियाबाद की डासना जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने आरोप लगाया था कि प्रशासन आजम खान को परेशान कर रहा है और उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे फर्जी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि खान को अदालत से न्याय मिलेगा.

31 अक्टूबर से ED हिरासत में हैं आजम खान

जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बीते 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने पर जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने हिरासत में ले लिया था. ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन एवं ठेकों से जुड़े धन के कथित दुरुपयोग के मामले में की है.

14 दिन की हिरासत के बाद फिर कोर्ट में पेशी

1 नवंबर को स्पेशल जज एंटी करप्शन सीबीआई अवनीश कुमार पांडे की कोर्ट ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया था. अब 13 नवंबर को उनकी दोबारा कोर्ट में पेशी है. जेल सूत्रों ने बताया था कि अगर आजम खान को फिजिकल होने के निर्देश दिए जाते हैं तो फिर उन्हें कैदी वैन में आना पड़ेगा जिसमें अन्य कैदी आते हैं. उनके लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News AZam Khan
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