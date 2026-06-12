कानपुर में अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र पोस्ट मामले FIR दर्ज, 3 आरोपी नामजद

समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस मामले में अधिवक्ता सभा के सचिव प्रवीण यादव की शिकायत पर कानपुर के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को नामजद करते हुए जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने आरोप लगाया है कि 9 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत कुमार पटेल नामक व्यक्ति की आईडी से एक पोस्ट साझा की गई, जिसमें अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के संबंध में कथित रूप से भ्रामक और अपमानजनक बातें लिखी गईं.

साइबर थाने में 3 नामजद पर केस दर्ज

शिकायत में कहा गया है कि पोस्ट में चोरी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े आरोप लगाए गए तथा एक फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. शिकायतकर्ता ने उक्त पोस्ट पूरी तरह फर्जी तथ्यों पर आधारित बताया और कहा कि इसका उद्देश्य अदिति यादव तथा उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पोस्ट वायरल होने के बाद समाज में नाराजगी और रोष का माहौल पैदा हुआ है. प्रवीण यादव की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में साइबर क्राइम थाने में तीन नामजद आरोपियों भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.

पुलिस ने इस आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 79, 336(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस तीनों आरोपियों कि आईडी से उनका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं इसके साथ ही इन आईडी की डिजिटल ट्रेंसिग भी की जा रही है ताकि साक्ष्य जुटाएं जा सकें. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- अशोक कुमार

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