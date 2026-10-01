UP राज्यसभा चुनाव: अखिलेश कैसे जिताएंगे तीसरा कैंडिडेट? बता दिया समीकरण

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव से पहले एक ऐसा बड़ा दावा कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है. अखिलेश यादव का कहना है कि वे तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान तब करेंगे जब उनका गणित बैठ जाएगा. साथ ही, सपा चीफ ने दावा किया कि उनके अपने कई लोग भी सपा में वापस आना चाहते हैं, जो पूर्व में चले गए थे. ऐसे कई विधायक हैं.

अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि राज्यसभा का तीसरा कैंडिडेट कब घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा कि जब गिनती पूरी हो जाएगी तब बता दिया जाएगा. वोट जोड़ना और विधायकों को साथ लाना एक लंबी एक्सरसाइज होती है. वैसे कई लोग वापस भी आना चाहते हैं, जो पूर्व में चले गए थे.

यह भी पढ़ें: 'एक कचौड़ी दो समोसा, BJP पर नहीं भरोसा', Gen-Z के ट्रेंड में रंगे अखिलेश यादव

'बीजेपी को हराना चाहते हैं तो स्वागत है'

हाल ही में बीजेपी की ओर से प्लानिंग की जा रही है कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी 9 उम्मीदवार उतारना चाहती है. इसपर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास संख्या है तो वो 9 क्या 10 के 10 उम्मीदवार उतार दें. 299 विधायकों की इशारा कर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए आना चाहें, आ जाएं. सबका स्वागत है. बीजेपी की हार का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "अगर वो माइक्रोस्कोप से भी मैनेजमेंट करेंगे, तब भी हार जाएंगे.

प्रधानमंत्री कब बनेंगे अखिलेश यादव?

एक पत्रकार ने जब यह सवाल अखिलेश यादव से पूछा तो सपा चीफ हंसने लगे. उन्होंने मजाकिया लहजे में पत्रकार की तारीफ की और फिर कहा कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते. अखिलेश ने कहा, "मुझे यूपी तक ही रखो, इसके आगे मत जाने दो."

अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा, "जिस काल में PDA पर अत्याचार होगा, वो हर काल आपातकाल होगा." यहां बता दें अखिलेश यादव के अनुसार, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है.

यह भी पढ़ें: यूपी राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी खेमे में बढ़ी मुश्किल