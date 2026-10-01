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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP राज्यसभा चुनाव: अखिलेश कैसे जिताएंगे तीसरा कैंडिडेट? बता दिया समीकरण

UP राज्यसभा चुनाव: अखिलेश कैसे जिताएंगे तीसरा कैंडिडेट? बता दिया समीकरण

अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सपा के कई बागी विधायक अब घर वापसी करना चाहते हैं. ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि शायद अखिलेश के पास तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए पर्याप्त वोट हो जाएं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Oct 2026 03:04 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव से पहले एक ऐसा बड़ा दावा कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है. अखिलेश यादव का कहना है कि वे तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान तब करेंगे जब उनका गणित बैठ जाएगा. साथ ही, सपा चीफ ने दावा किया कि उनके अपने कई लोग भी सपा में वापस आना चाहते हैं, जो पूर्व में चले गए थे. ऐसे कई विधायक हैं.

अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि राज्यसभा का तीसरा कैंडिडेट कब घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा कि जब गिनती पूरी हो जाएगी तब बता दिया जाएगा. वोट जोड़ना और विधायकों को साथ लाना एक लंबी एक्सरसाइज होती है. वैसे कई लोग वापस भी आना चाहते हैं, जो पूर्व में चले गए थे.

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'बीजेपी को हराना चाहते हैं तो स्वागत है'

हाल ही में बीजेपी की ओर से प्लानिंग की जा रही है कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी 9 उम्मीदवार उतारना चाहती है. इसपर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास संख्या है तो वो 9 क्या 10 के 10 उम्मीदवार उतार दें. 299 विधायकों की इशारा कर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए आना चाहें, आ जाएं. सबका स्वागत है. बीजेपी की हार का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "अगर वो माइक्रोस्कोप से भी मैनेजमेंट करेंगे, तब भी हार जाएंगे. 

प्रधानमंत्री कब बनेंगे अखिलेश यादव?

एक पत्रकार ने जब यह सवाल अखिलेश यादव से पूछा तो सपा चीफ हंसने लगे. उन्होंने मजाकिया लहजे में पत्रकार की तारीफ की और फिर कहा कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते. अखिलेश ने कहा, "मुझे यूपी तक ही रखो, इसके आगे मत जाने दो."

अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा, "जिस काल में PDA पर अत्याचार होगा, वो हर काल आपातकाल होगा." यहां बता दें अखिलेश यादव के अनुसार, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है.

यह भी पढ़ें: यूपी राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी खेमे में बढ़ी मुश्किल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Rajya Sabha Election 2026
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