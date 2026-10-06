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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश का बड़ा प्लान, BJP की बढ़ेगी टेंशन?

राज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश का बड़ा प्लान, BJP की बढ़ेगी टेंशन?

अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस अब विधानसभा चुनाव पर है न कि राज्यसभा चुनाव पर. उनके इस पोस्ट से माना जा रहा है कि सपा राज्यसभा के लिए तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारेगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है." 

इस पोस्ट के जरिए सपा चीफ का इशारा यूपी विधानसभा की 403 सीटों पर है, जिसके लिए पार्टी जोरों से तैयारी कर रही है. अखिलेश का दावा है कि अब उनका फोकस राज्यसभा की तीन सीटों पर नहीं, बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 06 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Rajya Sabha Election 2026 UP Assembly Election 2026
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