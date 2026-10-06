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राज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश का बड़ा प्लान, BJP की बढ़ेगी टेंशन?
अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस अब विधानसभा चुनाव पर है न कि राज्यसभा चुनाव पर. उनके इस पोस्ट से माना जा रहा है कि सपा राज्यसभा के लिए तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारेगी.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है."
इस पोस्ट के जरिए सपा चीफ का इशारा यूपी विधानसभा की 403 सीटों पर है, जिसके लिए पार्टी जोरों से तैयारी कर रही है. अखिलेश का दावा है कि अब उनका फोकस राज्यसभा की तीन सीटों पर नहीं, बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर है.
अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 6, 2026
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