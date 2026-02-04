अखिलेश यादव का दावा- अब भारत में सनातनी भाई नहीं रख पाएंगे व्रत, खुद बताई ये वजह

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ा दावा किया है. कन्नौज सांसद ने दावा किया है कि अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है.

अखिलेश ने कहा कि अब ये लोग हमारे किचन तक घुस गए हैं. हमारी सनातनी भाइयों को चिंता करने की जरुरत है. अगर हमारे किचन में डेयरी प्रोडक्ट बाहर से आ गए तो हम व्रत कैसे रख पाएंगे. सबसे बड़ा धोखा तो किसानों के साथ हो रहा है, इतना बड़ा धोका आजादी के बाद किसानों के साथ सिर्फ बीजेपी ने किया. हालांकि भारत सरकार ने इन दावों से इनकार किया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत सदैव अपने कृषकों के साथ रहा है और आगे भी रहेगा.

चीन मुद्दे पर भी बोले अखिलेश यादव

इसके अलावा अखिलेश ने 4 फरवरी, बुधवार को पत्रकारों से यह भी कहा कि बीजेपी की कोशिश रहती है की चर्चा न हो. हमने अभी देखा ही है की जिस तरह से चीन के मुद्दे पर LoP राहुल गांधी जानकारी साझा करना चाहते थे लेकिन बोलने नहीं दिया गया. हम चीन से न केवल हम जमीन खोते हैं बल्कि बाजार भी छीना जा रहा है. कुछ पुरानी सरकारों ने छीना और कुछ अब ये लोग छीन रहें हैं. सबसे ज्यादा अगर खतरा हमें चीन से है, न जाने कब हमने अपना तवांग खो दिया.