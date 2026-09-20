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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में बाबा साहब की 151 प्रतिमाएं तोड़ी गईं! अखिलेश यादव का बड़ा दावा

UP में बाबा साहब की 151 प्रतिमाएं तोड़ी गईं! अखिलेश यादव का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 151 मूर्तियों को खंडित किया गया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 20 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 151 मूर्तियों को खंडित किया गया है. ये जानकारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करके दी. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मूर्तियां बलिया में खंडित की गई है. उन्होंने बताया कि पार्टी ने 72 जिलों का सर्वे करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है. इसमें कई मामलों में पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की है.

अखिलेश यादव के मुताबिक, इन मामलों में सिर्फ 14 मामलों में गिरफ्तारी हुई है. वहीं 45 मामलों में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 8 मामलों में नामजद एफआईआर हुई.

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बलिया में हुई सबसे ज्यादा घटना

अखिलेश यादव ने अपने आंतरिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग जिलों में सर्वे करके यह रिपोर्ट तैयार की है. जिसके मुताबिक बलिया सबसे ज्यादा 9 मामले बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने के दर्ज हुए हैं. इसके बाद आजमगढ़ में 6 मामले हैं. फिर मथुरा में 5 मूर्तियों को खंडित किया गया है. सर्वे में मुख्यमंत्री का गृह जिला और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी शामिल है. गोरखपुर में दो मामले दर्ज हुए हैं. जबकि वाराणसी में 4 मुकदमे में हुए है.

बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर सबसे ज्यादा हमले

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बाबा साहेब की प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा के हाथ में संविधान की किताब है और इसी वजह से उन पर हमले किए जा रहे हैं.

14 मामलों में हुई गिरफ्तारी 

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में 151 मामलों में पुलिस ने सिर्फ 45 मामलों में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसमें से आठ मामलों में नामजद FIR दर्ज हुई है. 84 मामलों में किसी पर भी विधिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है. सिर्फ 14 मामलों में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 20 Sep 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
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