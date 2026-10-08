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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का CM योगी को चैलेंज, 'खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं'

अखिलेश यादव का CM योगी को चैलेंज, 'खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं'

बीजेपी पर निशाना साधते हुए अयोध्या में अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जनता इनका 'पानी' उतार देगी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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अयोध्या में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जब से हमने अयोध्या में प्रत्याशी घोषित किया है, बीजेपी सर्वे पर सर्वे करा रही है. हर सर्वे में बीजेपी पीछे छूट जा रही है. सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में बीजेपी को नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है. जो बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री इतने ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली.

सपा चीफ ने आगे कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी करने का झूठा दावा करने वाले का 'पानी' जनता उतार देगी. इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता 'धन' चुराने वालों को नहीं बख्शेगी. 

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अयोध्या सीट पर पवन पांडेय हैं सपा प्रत्याशी

बता दें कि अयोध्या विधानसभा सीट से अगले साल होने वाले चुनाव में पवन पांडेय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं. करीब दो महीने पहले अखिलेश यादव ने उनके नाम की घोषणा की थी. गुरुवार (8 अक्टूबर) को पवन पांडेय के यहां भागवत कथा का आयोजन हो रहा है. इसी में शामिल होने के लिए सपा चीफ पहुंचे थे.

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मंच से अखिलेश यादव ने कहा, "ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है. सभी हरि भक्त मिलकर जय राधे-श्याम कह रहे हैं. यही खूबसूरती है. मैं सोच रहा था कि अयोध्या जाकर किन बात को रखूंगा. जिस समय चुनाव होगा, हमारे आपके सामने फैसला आने की घड़ी आएगी. हम बचपन से रामायण-महाभारत सुनते हैं. हमारे लिए प्रभु श्री राम ही प्रभु श्री कृष्ण हैं. कथा मन और मनोबल को बढ़ाती है. भागवत कथा सीख देती है. सत्ता की एजेंसियों को सीखना चाहिए. प्रेम, दया और अपनापन ही सबसे बड़ा धर्म है."

सरकार बनने पर अयोध्या के विकास तो देंगे गति- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर अयोध्या के विकास को गति देंगे. सपा की सरकार में भेदभाव नहीं होगा. सरकार बनाकर सुनिश्चित करेंगे कि अयोध्या के विकास का अधिकांश फायदा अयोध्या के लोगों को मिले, बाहरियों को नहीं. जैसे समाजवादी पेंशन दी थी, वैसे ही हर साल महिलाओं को 40000 रुपये देंगे. अयोध्या की पहचान को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए जो भी करना होगा, हमारी सरकार आने पर हम करेंगे.

Published at : 08 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath
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