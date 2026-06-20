अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा चलाएगी खास अभियान, पीड़ित और दुखी परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य

समाजवादी पार्टी (सपा) अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ मनाने जा रही है. 1 जुलाई को अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी प्रदेश भर में 'पीडीए पेड़' (PDA Ped) अभियान की शुरुआत करेगी, जो 1 से 7 जुलाई 2026 तक चलेगा.

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में सपा प्रमुख का 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित हुआ था. इसी फॉर्मूले के दम पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी. अब पार्टी इसी नारे को पर्यावरण और सामाजिक सरोकार से जोड़कर जमीनी स्तर पर और मजबूत करने में जुट गई है.

राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

पीड़ित और दुखी परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने लखनऊ समेत सभी जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया है. इस परिपत्र के अनुसार, अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता 'प्रेम, दया और अपनापन' के भाव के साथ उन परिवारों तक पहुंचेंगे जो खुद को 'पीड़ित, दुखी और अपमानित' महसूस करते हैं. इन परिवारों को पार्टी की विचारधारा से जोड़कर उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी.

संविधान और लोकतंत्र बचाने का संकल्प

सपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार, श्याम लाल पाल ने स्पष्ट किया कि समतामूलक समाज और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था बेहद जरूरी है.

इस 7 दिवसीय विशेष अभियान के तहत:

प्रदूषण मुक्त भारत के उद्देश्य से हर विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा. कार्यकर्ता पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने का संकल्प लेंगे.

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के बताए मूल्यों पर चलते हुए संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने का जन-जागरण किया जाएगा. इस अभियान के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के साथ-साथ एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर रही है.

हाईकोर्ट तक पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, न्यायिक आयोग बनाने के लिए PIL दायर