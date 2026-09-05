लखनऊ में शिक्षक दिवस कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया नमन

लखनऊ में शिक्षक दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पहुंचे. यहां उन्होंने शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर की. इसके बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

इस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षकों और अन्य लोगों ने अखिलेश यादव का स्वागत किया. शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई.

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अखिलेश यादव ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने वहां मौजूद सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, “मैं यहां मौजूद सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं. हम पूरे देश में अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती इसी तरह मनाते हैं. यह वह दिन है जब हमें अपने संस्थानों के साथ मिलकर उन महान शिक्षकों का सम्मान करने का अवसर मिलता है.”

अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में शिक्षक दिवस के महत्व का जिक्र किया और शिक्षकों के योगदान को याद किया. अखिलेश यादव ने सपा सरकार के दौरान बच्चों को दिए गए लैपटॉप का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि लैपटॉप से बच्चों की पढ़ाई में काफी मदद मिली. उन्होंने कहा कि उस समय बच्चों को तकनीक से जोड़ने की कोशिश की गई थी. लैपटॉप मिलने से छात्रों को पढ़ाई के साथ नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिला.

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डॉ. राधाकृष्णन को किया याद

शिक्षक दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. इस दिन देशभर में शिक्षकों के सम्मान में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में भी इसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया.