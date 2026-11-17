उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में मंगलवार (17 नवंबर) क प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आलेख्य मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. 17 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दावे और आपत्ति प्राप्त की जाएंगी. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास धर्म से जुड़े आंकड़े नहीं हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साध दिया है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनता पूछ रही है कि अफवाह फैलाने के लिए आरोपी व्यक्ति पर किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है?

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के दावे पर उठाए सवाल

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी द्वारा हिंदूओं के वोट काटने वाले आरोप पर सवाल उठाए. सपा चीफ ने आगे कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह है कि अपना उपहास उड़ाने वाली बातें कम ही किया करें. मुख्यमंत्री जी को किस दिव्य शक्ति से जानकारी हुई होगी कि 1 करोड़ 27 लाख हिन्दू वोट कट गए? उन्हें इलेक्शन कमीशन ने धमका दिया है.

सपा चीफ ने कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू वोट कट गए हैं और उसके बाद ये बढ़ने का सिलसिला शुरु हो गया है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा और उनके अंडरग्राउंड-अनरजिस्टर्ड लोगों ने तैयारी कर ली है, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मिलेंगे. अभी हम भी परीक्षण कराएंगे और जो वोट बढ़ा है बढ़ना अच्छी बात है लेकिन साजिश और षड्यंत्र से हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं.

उन्होंने आगे कहा, "जनता में उनके ऊपर जो एक-दो प्रतिशत विश्वास बचा है कहीं वो भी पहले जीरो फिर डबल जीरो न हो जाए. पहला जीरो वो खुद लगा देंगे, दूसरी तरफ दिल्लीवाले क्योंकि वो तो काफी दिनों से जीरो करने की फिराक में हैं." अखिलेश यादव ने यह भी कहा, "भाजपाई ‘मिथ्या-आंकड़ाजीवी’ लोग हैं."

अखिलेश यादव ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "बंगाल का उदाहरण है. साथ ही अन्य प्रदेशों का उदाहरण है जहां पर इन्होंने कहा कि यह वोट वोटर लिस्ट में नहीं रह सकते, लेकिन बाद में पता चला कि वह वोट शामिल नहीं हो सकते वह कट सकते थे, लेकिन जो वोट नहीं कट पाए उसके लिए इनके पास जवाब क्या है."

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए आखिरी दिन जो वोटर लिस्ट बनकर आएगी और वोट डालने के लिए पहुंचेगी, असली वो दिन है, क्योंकि बीजेपी यह चाहती है कि जब आखिरी दिन वोटर लिस्ट बनकर मिलेगी तब आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट मिलेगी वो अलग होगी और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर वोटर लिस्ट होगी वो अलग होगी, बड़े पैमाने पर PDA के वोट काटने की साजिश होगी."

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